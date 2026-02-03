Coppa Italia A2 Maschile: è tempo di semifinali

Al PalaPrata va in scena il remake della Finale 2025 di Coppa Italia persa in casa al tie-break dai friulani contro i Tucani. Questa volta le squadre si incrociano con un turno di anticipo. I campioni d’inverno di Tinet Prata di Pordenone ospitano di nuovo Gruppo Consoli Sferc Brescia, quinta testa di serie, la sola ad aver superato il primo turno in trasferta. Al PalaVolley S. Maria si affrontano invece la seconda e la terza testa di serie, i padroni di casa di Abba Pineto si contendono l’accesso all’ultimo atto contro Consar Ravenna.

LE DUE SFIDE-

Abba Pineto - Consar Ravenna

Alla quinta partecipazione, Abba Pineto vuole raggiungere la terza Finale nella Del Monte® Coppa Italia Serie A2 dopo le due sfide titolate perse nel 2006 con Taviano e nel 2007 con Milano. Gli abruzzesi, forti di una precedente presenza alla Coppa Italia A1/A2 nella seconda parte degli anni ’80, poi si sono rifatti con due partecipazioni e un trionfo nella Del Monte® Coppa Italia di A3 (2022/23 contro Macerata). Qualificata al trofeo 2025/26 con il secondo posto in campionato al giro di boa, la squadra di coach Simone Di Tommaso nei Quarti ha eliminato Siena in tre set e ora se la vedrà con Consar Ravenna di Antonio Valentini, terza al termine del girone di andata e giunta in Semifinale con un 3-1 casalingo ai danni di Lagonegro. Anche per i romagnoli sono due le Finali perse nella coppa di categoria, contro S. Croce nel 2011 e contro Brescia nel 2024. Nella sua lunga storia il Club adriatico ha partecipato più volte al trofeo di A1/A2 e alla coppa della massima serie, con un trionfo nel 1990/91 su Milano. La formazione ospite, che ritrova da rivale Matteo Zamagni (4 block agli 800 nelle competizioni di Serie A2), è in vantaggio nei precedenti con 5 vittorie a 2 e ha espugnato il campo abruzzese in due occasioni. Pineto vuole riscattare la sconfitta interna di domenica in campionato al tie-break contro Brescia, mentre Ravenna nell’ultimo turno di Regular Season ha piegato Aversa con il massimo scarto. Tra i padroni di casa Karli Allik è a 2 punti dai 200 stagionali, Stefano Trillini a 6 attacchi vincenti dai 1.000 in carriera, Paolo Di Silvestre è a 19 punti dai 100 in Coppa; tra gli ospiti Manuel Zlatanov è a 7 punti dai 300 stagionali, Hristyan Dimitrov è a 17 punti dai 100 in Coppa.

PRECEDENTI: 7 (2 successi Abba Pineto, 5 successi Consar Ravenna)

EX: Matteo Zamagni a Ravenna nel 2010/11

Matteo Zamagni (Abba Pineto): « Sicuramente la partita di domenica contro Brescia, durata cinque set, è stata dispendiosa sia sotto il profilo mentale che fisico, ma penso che nel complesso sia stata una buona prestazione. Abbiamo giocato un gran primo set e anche nel terzo e nel quarto ci siamo espressi molto bene, contro una squadra come Brescia che mette tantissima pressione al servizio e non ti dà mai modo di abbassare un po’ la guardia. Contro Ravenna dovremo essere aggressivi dall’inizio, cercare di metterli in difficoltà su quegli aspetti sui quali stiamo lavorando e cercando di concretizzare le occasioni create; anche contro Brescia siamo riusciti a creare diverse opportunità di contrattacco, non serve riuscendo poi a trasformarle in punti. E quei palloni sono sempre un po' l'ago della bilancia, perché tante volte un'ottima prestazione non diventa una grande partita perché non si è riusciti a concretizzare le azioni di contrattacco, di break che hai generato con il muro-difesa. Però io credo che arriviamo bene a questa semifinale, sicuramente avere il pubblico dalla nostra parte ci aiuterà tanto e dobbiamo continuare a coltivare questo che per noi è un sogno. Siamo qui, in Semifinale, in quattro squadre: noi dobbiamo essere consci di avere questa grossa possibilità e speriamo di arrivare in Finale. Sarebbe una cosa veramente grande per noi, per Pineto, per la società, per tutto l’ambiente ».

Manuel Zlatanov (Consar Ravenna)- « Andiamo a giocare una Semifinale bella, importante e sicuramente difficile sia per il valore dell'avversario sia perchè quello di Pineto è un campo ostico per tutti; ma anche anche perchè è un match senza appello, da dentro o fuori. Il successo con Aversa ci ha ricaricati e ci ha fatto acquisire più fiducia ed entusiasmo. Teniamo alla Coppa Italia e proveremo a conquistare la Finale ».

Tinet Prata di Pordenone - Gruppo Consoli Sferc Brescia

Concreta in passato nella Del Monte® Coppa Italia Serie A3, in virtù del trionfo nella Finale 2022 contro Grottazzolina, in quella che resta l’unica partecipazione per il team friulano, Tinet Prata di Pordenone è invece alla terza avventura nella Del Monte® Coppa Italia Serie A2. La formazione campione d’inverno, allenata da Mario Di Pietro, vuole arrivare all’ultimo atto per rifarsi della delusione patita nella Finale persa al tie-break contro Brescia lo scorso 10 maggio al PalaPrata. Nei Quarti di Finale la Tinet ha rischiato grosso contro Sorrento tra le mura amiche, consentendo ai rivali campani di rimontare due set di svantaggio, per poi reagire e tornare a controllare il gioco al tie-break. I campioni uscenti di Gruppo Consoli Sferc Brescia, quinti al giro di boa della stagione regolare, hanno rinnovato il feeling con il trofeo nazionale espugnando Aversa in quattro set nel primo turno per continuare la corsa a caccia della terza Coppa Italia di categoria consecutiva dopo quelle vinte nel 2024 a Cuneo contro Ravenna e nel 2025 al PalaPrata. La formazione lombarda di Roberto Zambonardi, che nel 2020 perse il derby di Finale della Coppa di A2/A3 contro Bergamo nella prima delle due partecipazioni, affronta la quinta avventura nella Coppa di A2, la terza consecutiva. Sul fronte dei precedenti sono avanti i friulani per 5 vittorie a 3, nell’ultimo turno di campionato la Tinet ha battuto Taranto 3-1, Brescia ha espugnato Pineto al tie-break. L’unico ex nei roster è Manuele Lucconi, che due anni fa schiacciava per Prata. Tra i padroni di casa Manuel Bruno è alla 100esima apparizione con la maglia di Prata, Jernej Terpin è a 4 attacchi vincenti dai 2.500 in carriera e a 33 punti dai 300 in Coppa Italia, Marcin Ernastowicz è a 8 attacchi vincenti dai 500 nella categoria. Tra gli ospiti Oreste Cavuto è a 11 attacchi vincenti dai 100 in Coppa Italia, mentre a Roberto Cominetti nel mancano 20 per i 200. Alessandro Tondo è a 3 muri dai 500 in carriera.

PRECEDENTI: 8 (3 successi Gruppo Consoli Sferc Brescia, 5 successi Tinet Prata di Pordenone)

EX: Manuele Lucconi a Prata nel 2023/24

Alessio Alberini (Tinet Prata di Pordenone- « Queste sono le partite che noi giocatori amiamo giocare perché ci danno tanta carica. Speriamo di farlo con una stupenda cornice di pubblico perché così le emozioni si amplificano. Farlo in un palazzetto pieno come in Finale lo scorso anno sarebbe fantastico perché è stata veramente un’esperienza incredibile. Il nostro intento è di provare a fare qualcosa di più, pienamente coscienti del fatto che anche Brescia ha i nostri stessi obiettivi. Per questo sarà una bella battaglia sportiva. Ci aspettiamo una gara completamente diversa rispetto a quella di campionato, e per questo quella non la prenderemo troppo in considerazione. Le dinamiche della gara da “dentro-fuori” e anche le emozioni da gestire sono profondamente differenti. Di una cosa sono sicuro: dobbiamo continuare a lavorare bene in settimana, come stiamo già facendo, arrivare carichi fisicamente, ma soprattutto sciolti mentalmente per poterla affrontare nel migliore dei modi ».

Roberto Cominetti (Gruppo Consoli Sferc Brescia)- « Sarà una partita complicata in cui dovremo stare sul pezzo, punto a punto. Dovremo essere preparati a soffrire e aspettare il nostro momento: quando loro abbasseranno un po' la qualità, noi dovremo essere bravi a prenderci spazio e prenderci punti. È una Semifinale, una gara secca da dentro-fuori, e tutto può succedere. Arriviamo con tanta energia mentale, mentre quella fisica è messa alla prova da due trasferte contro roster forti a distanza molto ravvicinata. Dovremo amministrare bene le forze: Pineto ci ha trasmesso fiducia e maggiore sicurezza. Andiamo a Prata convinti dei nostri mezzi per portare a casa il risultato che vogliamo ».

Semifinali – Del Monte® Coppa Italia Serie A2

Mercoledì 4 febbraio 2026, ore 20.00

Abba Pineto – Consar Ravenna Arbitri: Giglio Anthony, Jacobacci Sergio

Mercoledì 4 febbraio 2026, ore 20.00

Tinet Prata di Pordenone – Gruppo Consoli Sferc Brescia Arbitri: Scotti Paolo, Marconi Michele