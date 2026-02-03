Cev Cup: Chieri ospita il Bielsko-Biala per chiudere i conti

Le parole di Sofia Ferrarini

«Ora come ora nella classifica del campionato siamo tra le big, e questo non può che ripagarci degli sforzi e della fatica che mettiamo ogni giorno in palestra. La partita con Scandicci l’abbiamo definita “dolce-amara”, perché c’è stata da parte nostra un’ottima prestazione contro la squadra attualmente campione del mondo, ma un po’ di rammarico rimane, perché siamo state davvero vicine a chiudere il match a nostro favore. Sicuramente abbiamo fatto un passo avanti rispetto alla semifinale di Coppa Italia giocandoci un tie-break a tutto fuoco, e sono certa che il palazzetto si sia goduto uno spettacolo di altissimo livello. Ora ci attende il turno di ritorno di CEV contro Bielsko-Biala. In Polonia abbiamo trovato un risultato pieno, ma questo non ci permette comunque di abbassare la guardia… Hanno una palla molto veloce e spingono davvero tanto al servizio, dovremo fin da subito limitare il loro gioco e lavorare in modo ordinato».

CEV CUP-RITORNO PLAY OFF

Mercoledì 4 febbraio Ore 20.00

Reale Mutua Fenera Chieri ’76 - BKS Bostik Bielsko-Biala Arbitri: MARSCHNER (Rep.Ceca)- Caramez Pereira (Por) Andata 0-3 (13-25, 21-25, 22-25)