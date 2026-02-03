Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Challenge Cup: Vallefoglia contro l'Emalsa per prendersi la semifinale

Nel ritorno dei quarti di finale la formazione di Pistola domani alle 20.00 al PalaMegabox di Pesaro, forte del 3-0 dell'andata, deve vincere due set per garantirsi il passaggio del turno
2 min
MegaBoxEmalsaChallenge Cup
Challenge Cup: Vallefoglia contro l'Emalsa per prendersi la semifinale

PESARO-Continua il percorso a tappe forzate della stagione della Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia: domani, mercoledì 4 febbraio, alle 20.00 al  PalaMegabox di Pesaro la squadra del presidente Angeli affronterà le spagnole dell’Emalsa Gran Canaria, già battute per 3-0 sul loro campo nella gara di andata. La sfida è valida per i Quarti di finale di Challenge Cup.

Alle tigri basterebbe vincere due set per conquistare la qualificazione alle semifinali della competizione europea. In caso di sconfitta per 3-0 o 3-1, si giocherebbe il Golden Set. Nella gara di andata, disputata all’enorme Gran Canaria Arena di Las Palmas, Era Bici è stata nominata MVP grazie ai suoi 23 punti, con un eccellente 50% in attacco e ben 5 muri. Efficace anche la prova di Božana Butigan, con 3 muri firmati nei momenti topici del match. Tra le padrone di casa la più pericolosa è stata l’americana Margaret Brown, con 11 punti e il 53% in attacco.  In caso di passaggio del turno, la squadra biancoverde affronterà la vincente del confronto tra le ungheresi del KHG Kaposvári NRC e le slovene del GEN-I Volley Nova Gorica. Nella gara di andata le ungheresi l’hanno spuntata in casa per 3-0.

Le parole del direttore sportivo Alessio Simone

« Abbiamo acquisito un buon vantaggio vincendo bene in casa loro, ma la partita di domani non sarà una formalità perché Gran Canaria è una squadra che ha buone giocatrici, tra cui la centrale Brown e l’opposto Malual. Ci vorrà molta concentrazione per riuscire a chiudere in fretta il match e cercare di risparmiare un po’ di energie visto il rush finale del campionato, che ci vede reduci da tre partite molto difficili perse comunque esprimendo un bel gioco e forse pagando anche un po’ di stanchezza ».

CHALLENGE CUP- GARA DI RITORNO QUARTI DI FINALE

Mercoledì 4 febbraio Ore 20.00

Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia-Emalsa Gran Canaria Arbitri: Mathilde Hayaux Du Tilly (Fra)-Sonja Simonovska (Montenegro) Andata: Emalsa Gran Canaria- Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia 0-3 (21-25, 20-25, 17-25)

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Coppe

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS