Champions League: ultimo impegno della Pool B per Novara contro il Benfica

Le parole di Giulia De Nardi

« Siamo reduci da due vittorie consecutive, entrambe “piene”, dopo la sconfitta di Coppa Italia e sicuramente è il modo migliore per metterci alle spalle quella delusione. Lo spirito della squadra è positivo, sappiamo che la partita e i punti in palio sono importanti in vista del prosieguo del nostro cammino europeo ma in generale vogliamo anche disputare una bella prestazione come viatico per la partita di domenica di campionato, anche quella molto importante. Un passo alla volta, il Benfica verrà in campo per metterci in difficoltà ma confido che con il nostro gioco e con il supporto del pubblico a nostro favore si possa proseguire la striscia positiva ».

CHAMPIONS LEAGUE 6a GIORNATA POOL B

Mercoledì 4 febbraio Ore 18.00

Igor Gorgonzola Novara- Sport Lisboa e Benfica Arbitri: Ivanov (Bul)-Balandzic (Ser)