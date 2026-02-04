Cev Cup: Chieri il Bielsko-Biala e vola i quarti

TORINO -Pur con quattro titolari a riposo, bastano 42 minuti alla Reale Mutua Fenera Chieri ’76 per conquistare contro il BKS Bostik Bielsko-Biala i due set mancanti per qualificarsi ai quarti di finale della Coppa Cev. Al Pala Gianni Asti il match di ritorno dei play-off si concluderà poi 3-0. L’andamento della partita per certi versi ricalca quello dell’andata. Senza storia il primo set che le biancoblù vincono agevolmente 25-13. Più incerta la seconda frazione che da 11-9 vede Spirito e compagne difendere l’esiguo vantaggio per poi chiudere 25-20. Il set più combattuto è il terzo in cui Chieri si trova a inseguire fino al 17-21, quando piazza un filotto di 8 punti e s’impone 25-21. La trascinatrice di serata è Bah che con 16 punti guadagna anche il premio di MVP. In doppia cifra pure Dambrink (13). Nei quarti Chieri se la vedrà con un’altra squadra polacca, la PGE Grot Budowlani Łódź, scesa in Coppa CEV dopo il terzo posto nel girone B della Champions League.

La partenza è combattuta. Bielsko-Biala approfitta di qualche errore biancoblù ma le padrone di casa rispondono con Bah e Dambrink. Il primo allungo è di Chieri, che dopo il muro 12-8 c’è il primo time-out di Piekarczyk. Bah insiste in attacco in compagnia di Dambrink, si somma l’ace di Alberti porta lo score sul 16-9. Due mani-out consecutivi incrementano il gap a favore delle chieresi (18-10). Bah martella la difesa del Bielsko-Biala che si mostra impacciata e poco in sintonia, Chieri ne approfitta e l’ace di Ferrarini chiude la frazione 25-13.

Nel secondo parziale Chieri tampona il buon inizio ospite a muro e sfruttando gli errori avversari (4-6). Degradi e il muro di Alberti prima ricuciono lo strappo e poi piazzano il sorpasso (8-6). Ancora Degradi, Bah e Dambrink aggrediscono il muro polacco, consentendo di mantenersi in vantaggio, seppur in maniera esigua (11-9). Bielsko-Biala prova a invertire il trend con Nowakowska e Podlaska, ma Degradi e Dambrink vanificano i tentativi ospiti. Le biancoblù amministrano il vantaggio, corrono qualche rischio sul 21-19, ma Dambrink e Bah siglano il 25-20 che vale il 2-0 e la qualificazione in soli 45 minuti.

Nel terzo set Bielsko-Biala entra in campo con un miglior approccio e sul 5-8 Negro chiama time-out. Ancora sotto 6-11 e 11-15, Chieri inizia a ricucire con Ferrarini e Dambrink (16-18). La squadra di coach Piekarczyk ritrova smalto (17-21) ma Bah suona la carica e guasta i piani polacchi con un break che porta lo score sul 20-21. È poi ancora Bah a essere protagonista, pareggiando e piazzando il sorpasso (22-21). Di qua la strada si fa in discesa per le biancoblù che chiudono la pratica con il 25-21.

Le parole del tecnico Nicola Negro

«I primi due set abbiamo controllato in modo abbastanza agevole, poi ho dato spazio a chi ultimamente ha giocato meno. Nel terzo set abbiamo perso un po’ di disciplina su alcune situazioni che avevo chiesto di gestire diversamente, ma alla fine c’è stato un bel recupero da 17-21 a 25-21 e questo è positivo».

Il tabellino-

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76-BKS BOSTIK BIELSKO-BIALA 3-0 (25-13; 25-20; 25-21)

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Van Aalen 1, Dambrink 13, Cekulaev 3, Alberti 7, Bah 16, Degradi 5; Spirito (L): Antunovic 3, Nemeth 1, Ferrarini 5. Bonafede (2L). N. e. Gray, Dervisaj, Nervini, All. Negro.

BKS BOSTIK BIELSKO-BIALA: Michalewicz 1, Laak 3, Gryka 4, Abramajtys 7, Kecman 2, Bozoki-Szedmak 2; Adamek (L); Nowakowska 9, Orzylowska 3, Borowczak 2, Podlaska 6, Suska (2L). N. e. Szewczyk. All. Piekarczyk; 2° Sufa.

ARBITRI: Butto (Israele) e Buchar (Repubblica Ceca).

MVP: Halimatou Bah (Reale Mutua Fenera Chieri ’76)

Spettatori: 1370