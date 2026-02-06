Coppa Italia: domani si parte con le semifinali

Occhi puntati sulle squadre qualificate alla due-giorni, in cui il gotha della pallavolo italiana si radunerà per assistere a tre match adrenalinici: spettacolo garantito sotto rete e sugli spalti.

In programma sabato le due Semifinali da dentro o fuori per la 48ª edizione del trofeo: alle 15.30, in diretta su Rai Play e VBTV, si affronteranno Itas Trentino, Campione d’inverno, e Gas Sales Bluenergy Piacenza, quarta testa di serie al termine del girone di andata; alle 18.00, in diretta su Rai Sport e VBTV, scenderanno in campo Rana Verona e Sir Susa Scai Perugia, rispettivamente seconda e terza nel ranking. La finale è in programma domenica alle 18.00, su Rai Sport e VBTV.

Nel 15° anniversario della partnership tra Lega Pallavolo Serie A e Del Monte®, l’assenza di Cucine Lube Civitanova, campione uscente, è bilanciata dalla presenza di tutte squadre che nella prima parte di stagione hanno avuto un rendimento eccellente. Le semifinaliste hanno chiuso il girone di andata della Regular Season nelle prime quattro posizioni, confermandosi poi nei Quarti di Finale facendo valere il fattore campo. Va ricordato che, al giro di boa della prima fase, per stabilire i piazzamenti delle prime tre squadre è stato necessario ricorrere al calcolo del quoziente set, a causa della volata a pari punti tra dolomitici, scaligeri e umbri.

LE DUE SFIDE-

Itas Trentino - Gas Sales Bluenergy Piacenza

Si avvicina la sfida n. 28 tra Itas Trentino e Gas Sales Bluenergy Piacenza, che in Del Monte® Coppa Italia SuperLega si sono affrontate solo nella Finale 2022/23 vinta a Roma dagli emiliani con il massimo scarto. Negli scontri diretti tra i due Club, i dolomitici sono avanti con 21 successi totali a 6 e hanno eliminato quattro volte su quattro i piacentini dai Play Off Scudetto (due volte nei Quarti e due nelle Semifinali). Motivazioni alle stelle per Trento, unica squadra sempre presente in Final Four dall’edizione 2009/10 e che ha già tre Coppe Italia in bacheca, ma non alza al cielo il trofeo dal 2012/13. Nei Quarti l’Itas ha superato Monza 3-0, mentre Piacenza ha avuto la meglio in quattro set contro Modena nel derby della Via Emilia. Tre gli ex trentini presenti nelle fila di Gas Sales: Gianluca Galassi, il libero Domenico Pace e il tecnico Dante Boninfante. Sul fronte gialloblù potrebbe rientrare Alessandro Michieletto (a 23 punti dai 200 in Coppa Italia e a 27 punti dai 300 stagionali), assente per infortunio nell’ultimo periodo. Sul fronte Itas Flavio cerca il centesimo attacco vincente stagionale e il muro n. 300 nelle kermesse della massima serie, Jordi Ramon è a 7 attacchi vincenti dai 200 stagionali, Theo Faure è a 24 punti dai 300 in stagione. Tra i piacentini Josè Miguel Gutierrez è a 15 attacchi vincenti dai 200 stagionali e a 6 punti dai 1.000 nelle competizioni di SuperLega, in cui cerca anche l’ace n. 100.

PRECEDENTI: 27 (21 successi Itas Trentino, 6 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza)

EX: Gianluca Galassi a Trento nel 2014/15; Domenico Pace a Trento nel 2022/23, 2023/24 - Allenatori: Dante Boninfante a Trento nel 2017/18, 2018/19, 2019/20

Simon Valentin Torwie (Itas Trentino)- « Sarà ovviamente la mia prima Final Four di Coppa Italia, ma già in Germania avevo giocato qualcosa di simile e non mi spaventa di certo giocare eventualmente due partite in due giorni, anzi spero proprio che vada così. Sabato giocheremo una semifinale durissima con Piacenza, ma è giusto che sia così arrivati a questo punto della competizione. Nessuno ci regalerà nulla ».

Francesco Comparoni (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « E’ la mia seconda Final Four di Coppa Italia, nella prima sono stato, diciamo, uno spettatore non pagante, ora è tutto diverso. Questa è una manifestazione molto bella, uno spot per tutta la pallavolo. Vedere quattro tifoserie diverse là sugli spalti tutte insieme è davvero bello e dà una carica fortissima a chi sta in campo. Saranno tantissimi i nostri tifosi presenti a Bologna, una spinta in più per tutti noi. Trento? Avversario difficile, sappiamo tutti il suo valore, ma sappiamo anche il nostro valore e che possiamo mettere in difficoltà qualunque squadra. Trento è una squadra che sa vincere, noi stiamo imparando a farlo ».

Rana Verona - Sir Susa Scai Perugia

Imperdibile anche il remake della Semifinale disputata lo scorso anno tra Rana Verona e Sir Susa Scai Perugia. Gli scaligeri vogliono conquistare la Del Monte Coppa® Italia SuperLega per la prima volta nella loro storia dopo la sconfitta nella Finale dello scorso anno contro la Lube. La società umbra, invece, unica tra le quattro presenti quest’anno ad aver già vinto il trofeo a Bologna, vuole riscattare la rimonta subita contro i veneti nell’ultima edizione e punta a mettere in bacheca la quinta Coppa Italia. A dominare il bilancio dei 44 precedenti domina Perugia con 35 vittorie, comprese tre qualificazioni dai Quarti alle Semifinali di Coppa Italia, contro le 9 complessive di Verona. Presente all’Unipol Arena tanti ex scaligeri nelle fila della Sir: Massimo Colaci, Donovan Dzavoronok, Marco Gaggini, Sebastian Solé (a 6 attacchi vincenti dai 2.000 nelle competizioni di SuperLega e a 11 punti dai 200 in Coppa Italia) e il tecnico Angelo Lorenzetti. Da una parte Darlan Ferreira Souza cerca l’attacco vincente n. 200 in stagione ed è a 40 punti dai 300 stagionali, Rok Mozic è a 9 punti dai 200 stagionali e scenderà in campo per la 150esima volta con la maglia di Verona in competizione targate Lega Pallavolo Serie A. Sul fronte perugino Oleh Plotnytskiy è a 6 punti dai 200 stagionali, traguardo che vede al momento Kamil Semeniuk a -22 punti. Wassim Ben Tara insegue i 300 attacchi vincenti stagionali, ma ne mancano ancora 28. Lo stesso Plotnytskyi mette nel mirino i 2.000 punti in competizioni casalinghe con la maglia di Perugia.

PRECEDENTI: 44 (9 successi Rana Verona, 35 successi Sir Susa Scai Perugia)

EX: Massimo Colaci a Verona nel 2008/09, 2009/10; Donovan Dzavoronok a Verona nel 2023/24, 2024/25; Marco Gaggini a Verona nel 2022/23; Sebastian Solé a Verona nel 2018/19, 2019/20 - Allenatori: Angelo Lorenzetti a Verona nel 2006/07

Fabio Soli (Allenatore Rana Verona)- « Partire sfavoriti significa andare a Bologna con la consapevolezza di incontrare squadre molto forti. Perugia gioca meglio di noi con un sistema più solido e rodato e una compattezza migliore della nostra, ma abbiamo la possibilità di competere con le nostre armi, ambendo a dar loro fastidio. Quello che dice la carta vale fino a un certo punto, perché dovremo offrire spirito e intensità di gioco alti sin dal primo punto, iniziando, continuando e finendo forte la partita. Dopo Civitanova ho detto ai ragazzi che ci aspetta una pallavolo di questo tipo. Ci giochiamo tantissimo nell’immediato futuro, a partire da questo weekend a Bologna. A livello tecnico, sarà decisivo sicuramente il bilancio battuta-ricezione, che a noi dà tantissimo, ma le squadre avversarie si stanno adattando alle nostre traiettorie. Per questo servirà mantenere un livello di attacco importante ».

Massimo Colaci (Sir Susa Scai Perugia)- « Le sensazioni sono positive, ci aspettiamo una partita sicuramente difficile e complicata, ma sappiamo anche chi noi siamo, conosciamo bene il nostro percorso, sappiamo le nostre qualità, sappiamo i nostri difetti. Tutte queste cose insieme mi danno serenità nell'affrontare la partita. Sappiamo che sarà un match difficile, bello da giocare, ma molto complicato tecnicamente e tatticamente. E' un avversario di altissimo livello, sicuramente Verona in alcuni fondamentali è assolutamente al top, come in attacco e in battuta. E' una squadra tecnica ma anche molto fisica. Secondo me, anche in questo caso, sarà fondamentale la sfida battuta-ricezione ».

FINAL FOUR DEL MONTE® COPPA ITALIA –

Sabato 7 febbraio 2026 – Semifinali

Itas Trentino – Gas Sales Bluenergy Piacenza (ore 15.30, diretta Rai Play e VBTV)

Rana Verona – Sir Susa Scai Perugia (ore 18.00, diretta Rai Sport e VBTV)

Domenica 8 febbraio 2026 – Finale

Finale, ore 18.00 (diretta Rai Sport e VBTV)