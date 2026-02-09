Challenge Cup: Milano nella tana del Norwid di Czestochowa

Reggers e soci troveranno dall’altra parte della rete delle vecchie conoscenze della SuperLega Credem Banca: primo fra tutti il palleggiatore Luciano De Cecco, che vanta nel suo palmarès numerose vittorie nel campionato italiano tra le fila di Perugia e di Civitanova, l’ex Milano Milad Ebadipour e il coach Ljubomir Travica, nel finale della scorsa stagione sulla panchina di Piacenza.

Milano arriva a questa partita dopo la battuta d’arresto patita sul campo della Valsa Group Modena, in campionato, il 1 febbraio: la sfida europea si propone quindi come possibilità di riscatto per i meneghini, che in caso di vittoria potranno giocarsi l’accesso al turno successivo nella sfida in programma all’Allianz Cloud mercoledì 18 febbraio.

Le parole del direttore sportivo Fabio Lini-

«Possiamo dire che quella di Częstochowa sia la partita più importante di tutta la stagione europea. Come Ankara lo scorso anno, va sfruttata l’occasione della prima gara in trasferta per ottenere un risultato positivo. Andiamo a giocare contro una squadra ostica, con grande esperienza e volontà di dimenticare con la Challenge il difficile percorso in campionato. De Cecco, Ebadipur e Indra sono tre top player che potrebbero giocare in qualsiasi grande squadra. Częstochowa nel suo percorso si è sempre esaltata contro le migliori formazioni polacche. La pausa della Coppa Italia ci ha consentito di recuperare tutte le energie nervose. Ora però dobbiamo caricarci per un obiettivo che non possiamo fallire. Senza presunzione, questa poteva già essere una finale. Contiamo poi, davvero molto, sull’apporto del pubblico per le successive due partite consecutive di grande spettacolo all’Allianz Cloud, domenica contro Verona e mercoledì il ritorno di Challenge. Due match spettacolari di volley internazionale».

CHALLENGE CUP GARA DI ANDATA QUARTI DI FINALE-

Martedì 10 febbraio 2026, ore 20.30

Norwid Czestochowa (POL)– Allianz Milano