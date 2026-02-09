Cev Cup: Piacenza sfida lo Jastrzebski nell'andata Play Off

Dopo aver superato negli Ottavi di Finale gli spagnoli del Rio Suero Soria con un doppio 3-1, i biancorossi di coach Boninfante trovano sul loro cammino europeo la formazione polacca dello Jastrzebski Wegiel che negli Ottavi hanno superato la formazione finlandese dello Akaa Volley vincendo per 3-1 la gara di andata e per 3-0 quella di ritorno giocata in terra polacca.

Lo Jastrzebski Wegiel è una vecchia conoscenza di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: le due formazioni si sono affrontate nei Quarti di Finale della Cev Champions League Volley 2004. Vittoria biancorossa al tie break (19-25, 30-28, 25-16, 22-25, 15-11) al PalabancaSport, nel ritorno vittoria dei polacchi per 3-0 (25-22, 26-24, 25-21) davanti al pubblico amico. E pass per le semifinali in tasca dei polacchi.

La Cev Volleyball Cup è per importanza la seconda competizione annuale europea per club, Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza prende parte alla manifestazione grazie al quarto posto ottenuto nei Play Off Scudetto SuperLega Credem Banca 2025.

La società della presidente Elisabetta Curti è alla sua seconda partecipazione alla Cev Volleyball Cup: la prima è datata stagione 2022-2023, in semifinale è stata eliminata dalla Knack Roeselare.

Le parole del tecnico Dante Boninfante

« La squadra polacca è di assoluto valore, ha tre giocatori di grossa esperienza internazionale circondati da giovani polacchi già nel giro della nazionale seniores, tra cui uno schiacciatore e il libero. Sarà una partita complicata ma questo lo sapevamo già, affrontiamo una squadra molto buona, ci aspetta una vera e propria battaglia ».

L’AVVERSARIA-

Lo Jastrzebski Wegiel attualmente occupa la sesta posizione in classifica della PlusLiga con 30 punti frutto di undici vittorie e otto sconfitte. Nell’ultimo turno di campionato, giocato giovedì scorso, ha superato in trasferta il Chks Chelm al tie break (17-25, 17-25, 25-22, 25-17, 12-15) dopo essere stata in vantaggio per due set a zero. Terza classifica nella Champions League dello scorso anno, la formazione polacca ha un sestetto di esperienza, composto dal palleggiatore francese campione olimpico Ben Toniutti in diagonale con l’opposto Kaczmarek e dai due posti quattro Kujundzic e Gierzot. Nel palmares conta quattro scudetti, ultimo vinto due stagioni fa, due Supercoppa Polacca, due Coppa di Polonia ultima vinta in ordine di tempo la scorsa stagione dopo quindici anni.

CEV CUP GARA DI ANDATA DEI PLAYOFF ROUND

Martedì 10 febbraio ore 20.30

Jastrzebski Wegiel-Gas Sales Piacenza Arbitri: Sirakov (Bul) e Husejnovic (Bosnia)