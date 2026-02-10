Cev Cup: Piacenza batte lo Jastrzebski ed ipoteca i Quarti

JASTRZEBIE-ZDROJ (POLONIA)- Una vittoria che profuma di qualificazione ai quarti di finale quella centrata dalla Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza nell' Hala Widowiskowo – Sportowa di Jastrzebie Zdroj per 1-3 (25-23, 21-25, 23-25, 14-25) contro i padroni di casa dello Jastrzebski Wegiel nella gara di andata dei Playoff Round di Cev Volleyball Cup. Nella gara di ritorno, in programma al PalabancaSport, mercoledì 18 febbraio (ore 20.30) ai biancorossi basterà vincere due set.
Vittoria in rimonta per i biancorossi che dopo aver perso sul filo di lana il primo parziale hanno vinto agevolmente il secondo per poi recuperare nel terzo un brutto avvio e complicarsi la vita sul finire quando avanti 19-23 si è fatta recuperare sul 23 pari prima di chiudere. Quarto parziale sul velluto per Bovolenta e soci che non hanno mai concesso nulla agli avversari.
In doppia cifra in casa biancorossa Mandiraci con 22 punti, Bovolenta con 20, Gutierrez con 15 e Seddik con 11 autore anche di tre block in.
La partita – In avvio di gara coach Boninfante manda in campo Porro e Bovolenta in diagonale, Comparoni e Seddik al centro, Mandiraci e Gutierrez alla banda, Loreti è il libero. La formazione polacca dello Jastrzebski Wegiel risponde con Toniutti e Kaczmarek in diagonale, Brehme e Usowicz al centro, Gierzot e Szerszen alla banda, Granieczny è il libero.
Un ace e subito dopo un block in, lo Jastrzebski Wegiel parte forte (4-1), Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza fatica a trovare la misura dalla linea dei nove metri, sei errori commessi quando il punteggio è 13-10. Nuovo block in polacco (14-10) con Boninfante a chiamare tempo e alla ripresa del gioco tre punti consecutivi biancorossi (14-13) con Bovolenta e Mandiraci protagonisti. I polacchi allungano (16-13), Piacenza resta aggrappato al set, muro di Seddik, ace di Mandiraci ed è parità a quota sedici. Sul diciannove pari nuovo allungo dei padroni di casa (21-19), vantaggio che diventa di tre lunghezze (23-20) con Boninfante a chiamare il secondo time out, la battuta lunga di Porro consegna ai polacchi tre set point (24-21), i biancorossi ne annullano due e poi capitolano sulla battuta out di Mandiraci.
Bovolenta, muro di Comparoni, Bovolenta e ace di Gutierrez: parte forte Piacenza (0-4) ma bastano due errori consecutivi biancorossi e i polacchi sono ad una lunghezza (6-7). La parità per i padroni di casa è cosa fatta a quota otto, biancorossi ancora avanti di due lunghezze grazie a due colpi di Gutierrez (9-11), vantaggio che Piacenza mantiene (17-19) nonostante l’errore in battuta, doppio cambio effettuato da Boninfante con Travica al posto di Bovolenta e Leon per Porro. L’ace di Gutierrez dopo il time out polacco vale il più cinque (17-22), il lungolinea di Mandiraci consegna ai suoi cinque set point (19-24), chiude alla terza occasione Bovolenta.
Avvio di terzo parziale equilibrato, due block in nel giro di tre scambi valgono l’allungo polacco (7-3) con Boninfante a chiamare time out e alla ripresa del gioco Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza pareggia i conti a quota sette. Il vantaggio biancorosso arriva poco dopo con l’ace di Bovolenta (9-10), si gioca punto a punto, a quota dodici è parità. Muro di Mandiraci, errore polacco, Piacenza ringrazia e si porta sul più tre (14-17), ace di Mandiraci (14-18), il vantaggio rimane di quattro lunghezze con Seddik (19-23), i polacchi rosicchiano punti e trovano la parità a quota ventitré con due errori in attacco dei biancorossi, Mandiraci porta ai suoi il set point, si va al cambio campo sull’attacco out polacco.
Parte a razzo Piacenza, il muro di Bovolenta vale il più cinque (3-8), l’ace di Bovolenta fa mantenere ai suoi cinque lunghezze di vantaggio (6-11), quello di Gutierrez pure (8-13). Viaggia veloce Piacenza, set mai in discussione, l’ace di Bovolenta consegna ai suoi una infinità di match ball (13-24), cala il sipario sulla gara con il punto di Bovolenta.
Le parole del tecino Dante Boninfante
« Devo fare i complimenti ai ragazzi, anzi doppi complimenti perché arrivare qui senza di fatto poterci allenare e dopo una semifinale intensa come quella della Coppa Italia che ha portato anche delusione in una squadra giovane non era facile. I ragazzi hanno metabolizzato bene quella sconfitta e dopo un primo set di adattamento siamo usciti bene e devo dire che questa volta sono super contento della prestazione e soprattutto del risultato ».
Il tabellino
JASTRZEBSKI WEGIEL – GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA 1-3 (25-23, 21-25, 23-25, 14-25)
JASTRZEBSKI WEGIEL: Brehme 13, Toniutti 1, Gierzot 10, Usowicz 6, Kaczmarek 10, Szerszen 9, Granieczny (L), Kufka, Zaleszczyk, Lorenc 1, Kujumdzic 4, Tuaniga. Ne: Jurczyk (L), Staszewski. All. Kowal.
GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA: Bovolenta 20, Gutierrez 15, Comparoni 7, Porro 1, Mandiraci 22, Seddik 11, Loreti (L), Leon 1, Bergmann, Travica, Andringa. Ne: Pace (L), Iyegbekedo. All. Boninfante.
Arbitri: Lyubomir Sirakov (Bulgaria), Jasmin Husejnovic (Bosnia Erzegovina).
Durata set 28’, 25’, 28’ e 21’ Tot: 102’.
