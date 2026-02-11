Champions League: Trento a Lubiana per conquistare i Play Off

QUI TRENTINO ITAS

Archiviata la comunque positiva esperienza in Final Four di Coppa Italia 2026, i Campioni d’Italia tornano ad occuparsi della loro corsa nel massimo trofeo continentale, affrontando un impegno fondamentale per continuare a cullare speranze di qualificazione al tabellone Play Off che assegna l’annuale titolo europeo per Club. Per staccare con un turno d’anticipo il pass per gli ottavi di finale serve vincere in questa circostanza almeno due set, l’equivalente di un punto; situazione che renderebbe la squadra gialloblù matematicamente seconda in classifica.

Il tecnico della Trentino Itas dovrà fare a meno solo dello schiacciatore Michieletto, che verrà rimpiazzato nella lista dei quattordici giocatori da consegnare alle CEV da Davide Boschini, schiacciatore classe 2007 in forza al settore giovanile e all’UniTrento Volley in Serie B. Regolarmente con il gruppo Daniele Lavia, che sosterrà la prima trasferta internazionale della sua stagione con la squadra. Gli allenamenti di questa sera e della mattina del giorno della partita nell’impianto di gioco consentiranno alla squadra di prendere i punti di riferimento per i fondamentali di battuta e ricezione e torneranno utili anche per verificare la condizione fisica di tutti i giocatori in un periodo ricco di viaggi e partite.

Le parole del tecnico Marcelo Mendez

« E’ una gara cruciale per il nostro percorso in Champions League ed al tempo stesso è difficilissima, perché la giocheremo in casa dei nostri primi inseguitori e subito dopo un doppio impegno sostenuto nel precedente fine settimana. Proprio le due partite giocate recentemente in Coppa Italia ci hanno però consegnato ulteriore entusiasmo e sincronismi di gioco, dimostrando che possiamo dire la nostra contro chiunque e con qualsiasi assetto di gioco. Ho a disposizione un grande gruppo, che dovrà dare di nuovo dimostrazione di tutta la sua compattezza in un appuntamento fondamentale per il nostro futuro nella competizione. Sono fiducioso perché i segnali che ho raccolto nelle ultime settimane sono decisamente positivi; siamo pronti a mettere cuore, tecnica e grinta in ogni azione ».

Quarta trasferta in Slovenia della storia gialloblù

In corso la quarta trasferta di sempre in Slovenia per Trentino Volley, che torna a Lubiana a poco più di due anni di distanza dalla precedente occasione, sempre riferita ad una sfida di Champions League: 10 gennaio 2024, partita della fase a gironi vinta per 3-0. Prima di quella gara, la Società gialloblù aveva giocato solo altri due incontri ufficiali sempre nella capitale slovena: il 22 maggio 2022 alla Stozice Arena la Finale contro il Kedzierzyn-Kozle (0-3) e il 21 gennaio 2009 (successo per 3-1) al Sportna Dvorana Tivoli, l’impianto dove si disputerà anche il match di giovedì.

GLI AVVERSARI

Quella che si giocherà giovedì sera sarà con tutta probabilità la partita casalinga più importante della diciassettesima partecipazione assoluta dell’ACH Volley Ljubljana alla Champions League. La Società arancioblù, Campione di Slovenia in carica, deve infatti vincere al massimo in quattro set per continuare a cullare sogni di qualificazione diretta ai Play Off senza guardare i risultati degli altri (potrebbe comunque rientrare in corsa qualora fosse la miglior terza dei cinque gironi) in un percorso che l’ha vista arrivare alla fase a gironi passando per tre turni preliminari. Nella scorsa edizione del massimo trofeo continentale si era fermata alla fase a gironi (terzo posto nella Pool A dietro Varsavia e Berlino), scendendo poi in CEV Cup dove era stata eliminata guarda caso dallo Ziraat Bank Ankara (poi vincitore del trofeo) ai quarti di finale. Il miglior risultato ottenuto in Champions League resta quello della stagione 2009/2010, quando venne eliminata in semifinale proprio da Trentino Volley. L’allenatore Igor Kolakovic (già Ct di Serbia e Iran), tornato su questa panchina a distanza di oltre tredici anni dalla precedente occasione (stagione 2011/12), conta su una rosa solo autoctona, con grandi nomi della pallavolo nazionale come il palleggiatore Ropret (ex Perugia), l’opposto Stern (ex Cisterna e Verona), gli schiacciatori Urnaut (ex di turno: a Trento fra il 2015 e 2017, periodo in cui ha totalizzato 94 presenze e 996 punti) e Marovt, il centrale Pajenk (ex Verona e Lube) e il libero Kovacic (ex Ravenna). Nel campionato sloveno Lubiana si trova attualmente al primo posto in classifica, ancora imbattuto dopo sedici turni e con dodici punti in più della seconda Calcit; nell’ultimo turno, giocato sabato, ha vinto 3-1 a Kranj. La rosa dell’ACH Volley Lubljana: 1. Toncek Stern (o), 2. Alen Pajenk (c), 3. Jost Krzic (c), 5. Alen Sket (s), 6 Nejc Najdic (p), 8. Luka Marovt (s), 9. Klemen Sen (s), 10. Janz Janez Krzic (c), 13. Jani Kovacic (l), 15. Jaka Prevorcnick (s), 16. Gregor Ropret (p), 17. Tine Urnaut (s), 18. Jozef Verdinek (l). Allenatore Igor Kolakovic.

I PRECEDENTI

Nel corso della sua lunga esperienza in campo internazionale Trentino Volley ha affrontato sei volte l’ACH Volley Ljubljana, vincendo in tutti i casi. Due di questi nell’edizione 2009 di CEV Champions League (la prima assoluta a cui prese parte): 3-0 a Trento il 4 novembre 2008, e 3-1 in Slovenia il 21 gennaio 2009. Sempre per 3-1 il successo nella semifinale dell’edizione successiva, giocata il primo maggio 2010 a Lodz (Polonia), e anche quella del 23 novembre 2023 (a Trento). Per 3-0 i due incontri più recenti: 10 gennaio 2024 a Lubiana e 11 dicembre 2025 alla BTS Arena nella gara d’andata della Pool A terminata con parziali di 25-23, 25-23, 25-21 e Michieletto mvp.

CHAMPIONS LEAGUE 5a PARTITA POOL A-

Giovedì 12 febbraio Ore 20.00

ACH Volley Ljubljana-Trentino Itas Arbitri: Bosko Milic (Aut), Sinisa Ovuka (Bos)