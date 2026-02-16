Champions League: Olympiacos-Milano per un posto nei quarti

ATENE (GRECIA)- La Numia Milano è chiamata agli straordinari in Champions League. La squadra di Lavarini, seconda nella Pool C, dovrà affrontare l'Olympiacos Pireo nel Play Off che porta ai quarti di finale della competizione. Egonu e socie dopo aver mancato di un soffio il passaggio diretto alla fase ad eliminazione diretta domani, martedì 17 febbraio, saranno in campo alle 18.00, al Melina Merkouri Rentis di Atene contro la squadra greca già sconfitta due volte nella fase a gironi.

I due precedenti sorridono a Milano che nella Pool C si impose con il punteggio di 3-0 all’Opiquad Arena nell’esordio europeo di questa stagione, per poi vincere anche sul campo delle elleniche dove, grazie ad una straordinaria Egonu MVP del match con 32 palloni messi a terra, le meneghine ottennero il successo per 3-1. A guidare la Vero Volley, ancora priva di Lanier rimasta in Italia per continuare le terapie a seguito dell’infortunio alla caviglia, sarà la capitana Paola Egonu, finora miglior marcatrice tra le sue con 84 punti. Top scorer tra le fila biancorosse è invece l’opposta Milica Kubura che, tra la fase preliminare e quella a giorni, è andata a segno con 195 punti.

Per la Numia sarà fondamentale ripetere le buone prestazioni già viste contro la formazione greca: un successo da tre punti permetterebbe infatti alle ragazze di coach Lavarini di ipotecare il passaggio del turno per accedere ai Quarti di Finale, dove ad attendere la vincente di questa sfida ci sono le turche del VakifBank Istanbul. Appuntamento a martedì 17 febbraio ore 18.00 italiane (diretta Sky Sport Arena e DAZN) per il primo atto dei Play Off di Champions League.

Le parole del tecnico Stefano Lavarini

« Siamo due squadre che ormai si conoscono bene dopo il doppio confronto nella Pool. Nelle partite precedenti abbiamo sperimentato l’importanza di mettere pressione da subito, perché quando concediamo qualcosa l’Olympiacos non sta a guardare ma ne approfitta supportata dal caldo pubblico di casa. Le gare del passato adesso non contano più e ogni set è molto importante nella strada che porta al passaggio del turno: dobbiamo affrontare questa andata con grande attenzione e determinazione ».

Le parole di Eleonora Fersino

« Domani ci giochiamo l’andata degli Ottavi di Champions, dunque sarà una partita molto importante e dovremo scendere in campo aggressive e decise. Sarà determinante fare bene al servizio per metterle in difficoltà da subito e soprattutto dovremo lavorare bene nel sistema muro difesa, fondamentale dove sappiamo di poter fare bene e crescere sempre di più ».

LE AVVERSARIE-

Miglior terza della fase a gironi con 8 punti – frutto di tre vittorie e tre sconfitte – la formazione guidata da coach Kovacevic si prepara ad ospitare Milano per la seconda volta in stagione. Traguardo storico per l’Olympiacos che, dopo aver superato il turno preliminare raggiungendo così il tabellone principale, è la prima squadra greca ad aver superato il group stage di Champions League.

CHAMPIONS LEAGUE-ANDATA PLAY OFF-

Martedì 17 febbraio Ore 18.00 italiane

Olympiacos Piraeus-Numia Milano