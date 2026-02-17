Champions League: Perugia chiude le fatiche nella Pool C a Berlino

BERLINO (GERMANIA)-Ultimo impegno per la Sir Sicoma Perugia nella Pool C di Champions League in casa del Recycling Berlino. La formazione di Lorenzetti, già sicura del primo posto nel girone saràin campo domani, mercoledì 18 febbraio, alle 18.00 contro i tedeschi ancora a caccia dei punti che valgono il secondo posto e la qualificazione alla fase successiva. Nella testa e nelle gambe degli umbri anche le tossine della battaglia di domenica pomeriggio nella sfida di campionato contro Piacenza vinta solo al tie break.
Le parole del tecnico Angelo Lorenzetti
«Ci sono state delle cose che obiettivamente sappiamo fare meglio. La partenza in termini numerici così abbondante di attacchi fuori me l’aspettavo, poi dopo i ragazzi si sono ripresi e secondo me hanno fatto due set e mezzo di buona pallavolo, di buona presenza e dopo siamo riandati in difficoltà in attacco all’inizio del quarto set, gli abbiamo concesso un bel distacco, che abbiamo recuperato, ma non siamo riusciti a recuperare tutto il gap perché dopo non ha funzionato il contrattacco. Però io devo fare loro solo i complimenti e un invito a tenere duro, non a “fare i duri”, perché una stagione così l’avevamo letta, ma starci è complicato e quindi andiamo avanti sereni. Adesso andiamo con umiltà a Berlino, sappiamo che ambiente affronteremo. Ci piacerebbe arrivare primi, lo siamo già, ma ci piacerebbe arrivarci anche con una bella prestazione. E poi dopo in campionato abbiamo le ultime due partite e dobbiamo fare tre punti tra Verona e Grottazzolina per portarci a casa un primo posto, non per garantirci dei passaggi di turno più agevoli, però quest’anno il primo posto vale già la Champions e quindi se riusciamo ad arrivarci è un gran bel risultato».
Le parole di Massimo Colaci
«Piacenza secondo me è una squadra molto forte che ha delle assenze importanti, come ce le abbiamo noi in questo momento, ma è una squadra di altissimo livello. Noi oggi potevamo fare delle cose meglio, sia in fase break che in sideout. Ci aspettavamo una partita così lunga e difficile; secondo me abbiamo migliorato molto in contrattacco, abbiamo sfruttato meglio le occasioni che ci siamo creati e soprattutto con alcuni loro battitori siamo riusciti a fare sideout subito, soprattutto con i loro battitori migliori, secondo me la differenza è stata questa. Noi adesso siamo lì e proviamo ad arrivare primi».
CHAMPIONS LEAGUE- 6a GIORNATA POOL C-
Mercoledì 18 febbraio Ore 19.30
Recycling Berlino-Sir Sicoma Perugia