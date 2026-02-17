Challenge Cup: Milano sifda il Częstochowa per chiudere in conti

MILANO- Importante crocevia per l'Allianz Milano, domani sera alle 20.30 al cospetto del pubblico dell'Allianz Cloud. Gli uomini di piazza, dopo aver vinto 3-0 in trasferta nella gara di andata affrontano i polacchi del Norwid Częstochowa per conquistare i due set che valgono l'accesso alle semifinali della competizione. Gli avversari però, guidati da Luciano De Cecco, non si daranno per vinti inpartenza e cercheranno con tutte loro forze la vittoria per 3-0 o 3-1 che porterebbe al decisivo golden set. Chi passa il turno, in semifinale, se la vedrà con la vincente tra i rumeni dell’Scm Zalau e i turchi dell’Altekma Sk Izmir. Anche questo match si gioca sempre domani sera. I turchi di due recenti conoscenze del campionato italiano come l’americano ex Rana Verona Jordan Matthew Ewert (schiacciatore) e l'ex Monza e Taranto Ibrahim Lawani (opposto) partono in leggero vantaggio dopo il 3-2 ottenuto in Romania.

All’andata, in Polonia, la squadra di Roberto Piazza ha firmato un 3-0 di grande autorità. Il punteggio pieno non deve però ingannare, perché tutti e tre i set sono rimasti in equilibrio fino alle battute finali. Częstochowa, guidata da Ljubomir Travica e con giocatori di esperienza internazionale, ha retto fino oltre quota 20 in ogni parziale, prima di cedere alla maggiore lucidità di Milano nei momenti decisivi. Allianz ha fatto la differenza soprattutto in battuta e a muro, ma anche nella qualità del contrattacco. Protagonista assoluto in Polonia era stato il capitano Ferre Reggers, autore di 26 punti e nominato MVP, ben smarcato da Kreling che ha offuscato la stella dell’argentino De Cecco e supportato da Recine, Ichino e dai centrali Caneschi e Di Martino. Pronto a dare il suo contributo anche il giapponese Tatsunori Otsuka, già impiegato anche domenica contro Rana Verona non solo per le rotazioni di seconda linea.

Allianz deve ripartire da quanto di buono fatto nel match di andata, ma anche dai primi due set disputati contro i veneti, seconda in classifica in SuperLega, vincitrice della Coppa Italia e in questo momento tra le più forti candidate alla conquista della prossima Supercoppa. Verona che, salvo impensabili stravolgimenti di classifica a due gare dal termine della regular season, incrocerà ancora Allianz Milano nei quarti di finale dei playoff scudetto. Anche per questo la squadra di coach Piazza deve abituarsi a match di alto livello e intensità.

Tornando agli avversari, nel 21º turno di PlusLiga il Norwid Częstochowa è stato venerdì a Gorzów dove a rimediato un punto e il rammarico per la sconfitta al tie-break contro il Cuprum Stilon allenato dal francese Hubert Henno, ex libero di Lube, Cuneo e Roma, oggi in panchina con il promettente figlio Mathias in campo. Dopo un primo set in salita, la squadra di Travica ha reagito con carattere, restando agganciata al match fino al quinto set, deciso solo ai vantaggi. I migliori per il Norwid sono stati l’opposto Indra, top scorer con 24 punti, ed Ebadipour con 20; 11 quelli di Lipiński e 10 a testa per i centrali Popiela e Adamczyk. In campionato la situazione di Częstochowa resta delicata: 13 punti in 19 partite, con 3 vittorie e 16 sconfitte, valgono l’ultimo posto, che significherebbe retrocessione. La zona playout rimane comunque a quattro lunghezze, margine che consente di tenere aperta la corsa alla salvezza.

Le parole del tecnico Roberto Piazza

«Io dico che mercoledì abbiamo una partita contro Częstochowa che per noi è una gara vitale. Loro in casa hanno giocato una buona pallavolo, ma possono fare molto meglio. È stata mia premura preparare la squadra nel migliore dei modi, perché il passaggio del turno in Challenge è l’obiettivo più importante in questo momento. Poi penseremo anche alle ultime due gare di SuperLega, ma prima dobbiamo andare avanti in Coppa europea».

CHALLENGE CUP-RITORNO QUARTI DI FINALE-

Mercoledì 18 febbraio Ore 18.00

Allianz Milano-Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa Andata: Allianz Milano-Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa 0-3 (23-25, 20-25, 21-25)