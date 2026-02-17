Champions League: Novara-Scandicci confronto fratricida nell'andata dei Play Off

NOVARA -Domani, mercoledì 18 febbraio, alle 18.00 è in programma la gara di andata dei Play Off di Champions League. Sarà una sfida fratricida fra due formazioni italiane. Igor Gorgonzola Novara e Savino del Bene Scandicci, entrambe seconde nel proprio girone si sfideranno al Pala Igor. Le ragazze di coach Bernardi hanno lasciato il passo al Fenerbahce nella Pool B, la squadra di coach Gaspari ha ceduto all’ultima giornata della Pool A al VakifBank. Chi delle due squadre passerà il turno, troverà proprio le turche gialloblu di coach Abbondanza nei Quarti di Finale che daranno l’accesso alla Final Four di Istanbul del 2-3 maggio. Nelle sfide stagionali in Serie A1 Tigotà, doppio successo al tie-break per le toscane. Il ritorno si giocherà poi mercoledì 25 febbraio alla stessa ora al Pala BigMat di Firenze. Il match sarà trasmesso in diretta da Sky Sport Uno, NOW, DAZN ed Eurovolley Tv.

Le parole del tecnico Marco Gaspari (Savino Del Bene Scandicci)

« Il sorteggio di Champions non poteva essere più difficile. Dispiace, perché ci troviamo ad affrontare una doppia sfida del genere contro Igor Gorgonzola Novara dopo una grande gara in Turchia contro VakıfBank S.K.. Per competere contro squadre con questa fisicità dobbiamo essere una macchina perfetta e, a volte, è anche un po’ deprimente vedere che lavori tanto senza riuscire a portare a casa il risultato per pochissimo. Purtroppo agli ottavi ci aspetta Novara. Proviamo a vedere il bicchiere mezzo pieno: evitiamo una trasferta lontana e giochiamo in Italia. Il lato negativo, però, è che affronteremo una squadra di cui non mi sono mai fidato quest’anno. Conosciamo il valore della formazione piemontese: le abbiamo già incontrate diverse volte e non potremo permetterci di abbassare la guardia in nessuna delle due partite ».

Le parole di Carlotta Cambi (Igor Gorgonzola Novara)

« La sconfitta con Cuneo fa male, perché ha vanificato la nostra corsa al quarto posto e in questo senso ben venga subito una partita così importante, perché ci offre l’occasione per tramutare la delusione in rabbia agonistica. Vogliamo mettere in campo un’ottima prestazione contro un avversario fortissimo, in campionato con loro sono state due battaglie serrate decise da pochi dettagli e in questa occasione proveremo a far pendere la bilancia dalla nostra parte ».

CHAMPIONS LEAGUE-ANDATA PLAY OFF-

Mercoledì 18 febbraio Ore 18.00

Igor Gorgonzola Novara-Savino Del Bene Scandicci