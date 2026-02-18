Igor in campo con Tolok (decisiva con i suoi 32 punti e premiata con merito MVP del match) opposta a Cambi, Squarcini e Bonifacio centrali, Alsmeier e Ishikawa schiacciatrici e De Nardi libero; Scandicci con Ognjenovic in regia e Antropova in diagonale, Nwakalor e Weitzel al centro, Bosetti e Franklin in banda e Castillo libero.

Si parte testa a testa, Alsmeier tiene il vantaggio in diagonale (7-6) e poi allunga in pipe (9-7) favorendo con una gran difesa Ishikawa (10-7). Antropova accorcia a muro (10-9) e replica da 13-10 a 13-12, con Scandicci che mette la freccia (15-16) prima della reazioen azzurra affidata a Tolok, che chiude 20-18 dopo una gran difesa di Bonifacio. Ancora Tolok per il +3 (23-20) e l’opposto azzurro tiene il “pallino” fino al traguardo, sul 25-22.

Scandicci inserisce Ruddins in sestetto, Ishikawa fa 4-2 e poi replica con l’ace del 6-4, Tolok allunga a muro (9-6) ma Antropova riporta in gioco le sue in diagonale, sul turno in battuta di Bosetti (11-10). Ancora Tolok per il 14-11 ma a muro le ospiti ricuciono lo strappo (15-14) con Novara che si aggrappa a Ishikawa per la nuova fuga (21-17) con l’opposto azzurro che inchioda il +5 in diagonale (23-18). Scandicci lotta fino al 23-21, poi altri due punti di Tolok per il 25-21 che vale il 2-0.

Graziani in sestetto tra le ospiti, il testa a testa viene rotto da Ruddins sul 6-8 ma Ishikawa con due maniout in successione impatta a quota 9 con Scandicci che prova la nuova fuga sul 12-15 mentre Bernardi ferma il gioco. Ace di Antropova (+4) Herbots entra e ne fa quattro (due attacchi e due ace) in cinque scambi (19-20) ma Scandicci non molla (20-22) e Ruddins conquista il set point (21-24) che diventa 1-2 poco dopo, sul servizio sbagliato da Alsmeier (22-25).

Il quarto set è il più serrato dell’incontro: ace di Ishikawa per il 5-3, Scandicci rientra e sorpassa 7-8 con Antropova che duella con Tolok (pallonetto, 9-9); altro ace di Ishikawa (12-11), Ruddins trascina le sue al 13-15 ma Novara rimane in scia e piazza il sorpasso con un muro di Ishikawa su Antropova, per il 20-18. Le azzurre perdono il break di vantaggio sul 22-22, poi Squarcini si prende il match ball “stoppando” Antropova e al secondo tentativo Tolok fa 32 e chiude i conti, 25-23.

Le parole di Lorenzo Bernardi (Allenatore Igor Gorgonzola Novara)-

« Nello sport capita di disputare prestazioni non all’altezza, così come capita a volte di mettere in campo delle performance ottime, come è stato oggi. Conosco il valore della squadra e ho piena fiducia nel potenziale delle ragazze, che oggi sono state bravissime contro un avversario che ha tutti i numeri per vincere campionato e champions league. La gara di ritorno sarà quella decisiva, dovremo affrontarla con la consapevolezza di avere un piccolo vantaggio ma anche che nulla è ancora deciso: dovremo scendere in campo per vincere ».

Le parole di Lina Alsmeier (Igor Gorgonzola Novara)-

« Sono contenta per la vittoria e per la pallavolo espressa dalla squadra, abbiamo lottato su ogni pallone e credo che la nostra prestazione a muro e in difesa abbia fatto la differenza. Dobbiamo continuare a spingere, non possiamo abbassare la guardia, perché abbiamo ancora la regular season da completare e poi la gara di ritorno da giocare al massimo ».

Le parole di Tatiana Tolok (Igor Gorgonzola Novara)-

« Sono davvero felice e orgogliosa della mia squadra, volevamo giocare una grande gara contro un avversario fortissimo e usciamo dal campo con tre punti e un successo importante. Ora non vediamo l’ora di giocare la gara di ritorno, che vogliamo affrontare allo stesso modo, consapevoli che sarà decisiva per il passaggio del turno ».

Le parole di Marco Gaspari (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)-

« Ha vinto la squadra che, in assoluto, ha espresso la pallavolo migliore. Avevamo preparato la gara dicendoci che, per uscire da Novara con una vittoria, sarebbe stato fondamentale attaccare bene e murare: non necessariamente fare muri punto, ma toccare tanti palloni e lavorare bene a muro. Per due set però, non siamo riusciti né ad attaccare né a murare con efficacia. Siamo rientrati in partita anche grazie al grande contributo di una ragazza, Ruddins, che per necessità in questo momento è tornata a giocare da posto quattro. È chiaro che la partita si decide su un dettaglio: sarebbe stato importantissimo arrivare al tie-break anche in ottica regolamento CEV. Siamo stati lucidi nella fase centrale, quando eravamo avanti di tre punti, ma poi abbiamo sbagliato le direzioni d’attacco. Merito a Novara, che ha giocato bene, ma noi non siamo riusciti a battere come volevamo e infatti Cambi, con palla in mano, è diventata estremamente fastidiosa. Merito a Novara per il successo, noi ora dobbiamo capire, nell’arco di una settimana, se riusciremo a recuperare qualche giocatrice e, allo stesso tempo, ritrovare energie mentali e fisiche preziose. C’è una gara di ritorno da giocare e dovremo affrontarla come abbiamo cercato di fare nel finale di oggi. Giocheremo in casa nostra e speriamo che il nostro pubblico possa darci una mano ».

Il tabellino-

IGOR GORGONZOLA NOVARA – SAVINO DEL BENE SCANDICCI 3-1 (25-22, 25-21, 22-25, 25-23)

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Mims, Van Avermaet, Cambi, Herbots 5, Squarcini 14, De Nardi (L), Alsmeier 12, Ishikawa 14, Bonifacio 4, Carraro ne, Baijens ne, Tolok 32, Costantini (L) ne, Melli. All. Bernardi.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Traballi (L) ne, Bechis ne, Skinner ne, Castillo (L), Ruddins 13, Franklin 1, Ribechi, Bosetti 5, Ognjenovic, Mancini ne, Graziani 3, Nwakalor 2, Antropova 27, Weitzel 10. All. Gaspari.

ARBITRI: Ksenija Jurkovic (CRO) – Michele Brunelli (ITA)

Durata set: 25′, 28′, 25′, 26′ Tot:104’

MVP Tatiana Tolok (Igor Gorgonzola Novara)