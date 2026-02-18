Champions League: Trento si arrende allo Ziraat

TRENTO- La fase a gironi di 2026 CEV Champions League si conclude con una sconfitta per la Trentino Itas, capitolata stasera per la prima volta alla BTS Arena in questa edizione della competizione per mano dei turchi dello Ziraat Bankkart Ankara nel sesto ed ultimo turno della Pool B.

Con il secondo posto finale nella Pool A in tasca già da una settimana e ad appena tre giorni di distanza dalla battaglia vinta con Grottazzolina in SuperLega, la formazione Campione d’Italia non è infatti riuscita a chiudere con un altro sorriso la fase a gironi, anche perché pure in questa circostanza ha dovuto fare i conti con una doppia assenza: a quella di Michieletto (ancora in tribuna) si è aggiunta nuovamente l’indisponibilità, causa lombalgia, di Flavio, andato a referto solo per onore di firma tanto da indossare la maglia del secondo libero. L’1-3 realizzato dagli ospiti non ha quindi consentito di migliorare ulteriormente il proprio ranking ai gialloblù, che con 11 punti in sei partite giocate sono risultati comunque la migliore seconda della fase a gironi e come tale negli ottavi di finale (andata e ritorno in programma nei primi undici giorni di marzo) sfideranno i polacchi del PGE Projekt Varsavia, terzi classificati della Pool E, dietro Civitanova e Montpellier.

La partita giocata dai Campioni d’Italia questa sera è stata grintosa e ricca di contenuti; in ognuno dei quattro set giocati i turchi hanno infatti dovuto attingere a tutte le proprie risorse per riuscire a contrastare i gialloblù, poggiandosi spesso e volentieri sull’ex di turno Nimir (best scorer ed mvp del match con 35 punti personali col 67% in attacco e 5 ace) e Fornal (15) per avere ragione di un avversario che nella parte centrale del match aveva dato anche l’impressione di poter respingere l’assalto dello Ziraat. Dopo aver vinto il secondo parziale, rispondendo all’iniziale vantaggio esterno, la Trentino Itas aveva infatti preso in mano le redini del match anche nel terzo, andando avanti subito 6-1 e 8-3 grazie ad un ottimo momento di Faure (alla fine 20 punti col 53% a rete e tre ace) e Ramon (14); fiutato il pericolo, Ankara si è risollevata però col solito Abdel-Aziz vincendo con personalità il braccio di ferro messo in atto sia nella terza sia nella quarta frazione.

Il prossimo impegno in 2026 CEV Champions League è in calendario per il 4 marzo (andata degli ottavi di finale, da giocare in Polonia). Prima di allora l’Itas Trentino sarà impegnata altre due volte in regular season di SuperLega (domenica 22 febbraio a Piacenza, mercoledì 25 in casa con Cisterna) e poi nel weekend del 28 febbraio e primo marzo a Trieste per la Final Four di Del Monte® Supercoppa.