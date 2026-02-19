Coppa Italia di A2: Tinet-Pineto nelle parole di capitani ed allenatori

Alla vigilia del big match di domenica, che assegnerà il primo trofeo della stagione per le formazioni di Serie A2, hanno parlato allenatori e capitani delle due compagini, pronti per vivere una domenica di grandissima pallavolo.

Le parole di Mario Di Pietro, allenatore Tinet Prata di Pordenone

« Per quanto riguarda la preparazione a questo evento c’è parecchia differenza rispetto alla scorsa edizione perché si gioca in due fasi diverse della stagione. Siamo però contentissimi di giocarcela in casa nostra e penso che, non me ne vogliano le altre squadre, sia la Finale più giusta per quanto espresso in questo primo scorcio della stagione. Pineto è un’ottima squadra e lo è non perché faccia bene qualcosa in particolare, ma perché ha tanti piccoli punti di forza: difende tanto e bene, esprime un bel gioco e ha un palleggiatore che è migliorato molto nel corso degli anni. Nella Finale in gara secca non contano solo la tecnica e la tattica ma anche il lato emotivo, che rivestirà una grande importanza ».

Le parole di Nicolò Katalan, capitano Tinet Prata di Pordenone

« È la mia terza Finale in cinque anni con la maglia gialloblù ed ogni volta è un’emozione differente. A Bologna in Serie A3 è stato bellissimo. È difficile paragonare la Finale dello scorso anno con quella che andremo a disputare domenica perché le giochiamo in momenti differenti della stagione. Sarà una partita dal sapore diverso perché assomiglia ad un anticipo vero e proprio dei Play Off. Una sfida da dentro e fuori che rende giustizia e da importanza anche a quello che le squadre hanno fatto nel girone di andata della Regular Season. Avere uno stimolo che alternava partite di campionato a partite secche di Coppa è stato veramente molto motivante. Ci ha inoltre permesso di testare i progressi nel gioco e anche le capacità fisiche giocando ogni tre giorni. È poi una grande soddisfazione esserci nuovamente qualificati per la Finale, potendo anche contare sul fatto di giocarla sul campo di casa. Pineto ha un ottimo servizio e infatti nella precedente partita stagionale abbiamo sofferto questa loro qualità. È bello come, nel corso degli anni, queste due società si ritrovino a battagliare per traguardi sempre più importanti. Sono due realtà che hanno costruito passo dopo passo il proprio percorso di crescita e sono riuscite ora ad attestarsi ai massimi livelli della Serie A2. È bello e anche giusto che a giocarsi la Finale Del Monte® Coppa Italia A2 siano le squadre che occupano anche i primi due posti in campionato ».

Le parole di Simone Di Tommaso, allenatore Abba Pineto

« Sicuramente è un motivo di grande orgoglio per tutto il movimento pallavolistico di Pineto, ma non solo: credo che per tutta la comunità pinetese avere la possibilità di rappresentare questa bellissima città in una occasione del genere sia qualcosa di cui essere orgogliosi. Sul piano sportivo, per noi è un banco di prova importante e che misurerà le nostre capacità di competere in una Finale, in una partita secca, di farlo contro la squadra più forte del campionato e in trasferta. Se il risultato potrà o meno incidere sul nostro percorso stagionale, starà a noi e dovremo essere abili noi, a seconda di come andrà, a fare valere o meno gli effetti di questa partita. Prata di Pordenone è una squadra che fa dell’efficienza in tutti gli aspetti – in attacco, in battuta, in ricezione – e della credibilità in tutti i punti rete del proprio attacco, i suoi punti di forza. Noi dovremo essere bravi a spingere al servizio, mantenendo un buon rapporto tra quanto riusciremo a ricavare dal servizio e gli errori che commetteremo. Dalla nostra metà campo dovremmo essere bravi anche noi ad avere sempre tutti gli attaccanti credibili, in maniera da potere avere più occasioni possibili per colpire. La Finale Del Monte® Coppa Italia è sicuramente un impatto emotivo ancora più grande, però dobbiamo sempre interpretarle come un onore poterle giocare e non come un peso. È un qualcosa che queste due squadre si sono meritate: vuol dire che ora devono godersi questo momento. Dobbiamo goderci tutto l'avvicinamento a questa Finale e poi dovremo essere bravi a mettere tutto quello che abbiamo in campo, perché l'obiettivo sarà quello di terminare la partita e di non avere grandi rimpianti, ma di aver cercato in tutti quanti i modi possibili di portare a casa il risultato».

Le parole di Paolo Di Silvestre, capitano Abba Pineto

« Per me è un'emozione grande potere giocare una Finale di Coppa Italia, rappresentando Pineto dove ormai mi sento a casa. Per me che sono di Pescara, quindi geograficamente vicino a dove gioco, portare questa città in giro per l'Italia, soprattutto per una Finale di Coppa Italia, è già un grande traguardo e una grande emozione. Prata di Pordenone? È una squadra fortissima, lo sta dimostrando da due anni. L'anno scorso ha fatto un campionato di prima fascia, ha vinto la Regular Season, è arrivata vicino in tutte le competizioni a vincere una coppa o un titolo. Quest'anno sta ridimostrando la sua forza e noi andremo lì per dare il nostro meglio. Sicuramente sarà una partita difficile, di tanto sacrificio, ma è una partita secca e può succedere di tutto. Siamo orgogliosissimi del nostro tifo, lo vediamo tutte le domeniche al Pala S. Maria per le partite in casa. Avremo l'opportunità e il privilegio di avere i nostri tifosi con noi anche in questa Finale di Coppa Italia. Sono contentissimo, non avevo dubbi che ci avrebbero seguito, appena hanno allestito il pullman è stato subito tutto esaurito. Sicuramente sarà una spinta in più per fare bene e provare a portare questa Del Monte® Coppa Italia a casa ».

FINALE - DEL MONTE® COPPA ITALIA A2



Domenica 22 febbraio 2026, ore 17.30

Tinet Prata di Pordenone - Abba Pineto Arbitri: Nava Stefano, Clemente Andrea