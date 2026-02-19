Cev Cup: Chieri vince a Lodz l'andata dei quarti

Coach Negro schiera il sestetto base con la diagonale Van Aalen-Nemeth, Gray e Cekulaev al centro, Nervini e Dervisaj in banda, Spirito libero. Fra alti e bassi le biancoblù giocano complessivamente una buona gara, stringono i denti nei momenti di difficoltà e conducono in porto l’incontro, trascinate da una Nemeth mattatrice di serata con 27 punti, il 57% in attacco e un meritatissimo premio di MVP.

La gara di ritorno si giocherà mercoledì 25 febbraio (ore 20) al Pala Gianni Asti di Torino.

Chi passerà il turno affronterà in semifinale il Dresdner o il Mulhouse (nell’andata le tedesche hanno vinto 3-0).

Si inizia con due muri di Gray e Nervini. Storck firma l’1-2. Dopo una fase equilibrata Chieri torna sopra di 2 punti grazie a un’arpionata a rete di Gray (6-8). Su servizio di Dervisaj il vantaggio sale a 7-11 grazie a un ace e un colpo di Cekulaev. Un errore di Buterez e un’invasione fanno crescere il distacco a 6 punti (9-15). Il secondo time-out di Biernat e gli ingressi di Siuda e Honorio non spostano l’inerzia favorevole a Chieri che tocca il distacco massimo di 8 punti grazie a un’altra invasione (13-21). Qui Łódź piazza un parziale di 3 punti (16-21) che spinge Negro a fermare il gioco. Al rientro Nemeth sblocca il punteggio (16-22) ma Negro deve chiamare il secondo time-out dopo l’ace del 20-23 di Damaske. Nervini realizza il 21-24 conquistando tre palle set. Lelonkiewicz firma il 22-24 in primo tempo, seguono un muro di Buterez e l’ace del 24-24 di Lelonkiewicz. Ai vantaggi Storck guadagna un set point per Lodz: lo annulla Cekulaev (25-25). Con un ace sporco di Nervini ottiene una quarta palla set. Il combattutissimo scambio che segue è chiuso da Buterez, ma il videocheck riscontra un tocco delle rete di Grabka che corregge il punteggio in 25-27 consegnando la prima frazione a Chieri.

Nel secondo set sul 2-2 il punteggio prende decisamente la strada di Lodz che strappa a 8-3 (Buterrez). Dopo l’attacco lungo di Dervisaj coach Negro inserisce al suo posto Bah (10-4), quindi spende il suo secondo time-out dopo il muro di Lelonkiewicz su Nemeth (14-6). Nella seconda parte del set le padrone di casa mantengono il controllo senza grandi difficoltà. Negro intanto inserisce anche Antunovic, Dambrink e Degradi. Sul 24-15 Degradi annulla una palla set, quindi Damaske chiude 25-16.

Chieri rientra in campo con un altro piglio nel terzo parziale trovandosi a condurre 4-8 dopo due muri consecutivi di Gray su Damaske. Coach Biernat esaurisce i suoi time-out dopo l’8-13 di Nemeth. Damaske in pipe, Buterez da posto 4 e un errore di Nervini spingono Negro a fermare il gioco sull’11-13. Dopo il 12-13 di Buterez è Nervini a sbloccare la rotazione (12-14). Molto combattute le fase centrali in cui le biancoblù ottengono un punto break con un mani out di Nemeth (14-17). Le padrone di casa recuperano il punto break su servizio di Lelonkiewicz (19-20), rispondono Nervini e Cekulaev ed è 20-22. Il turno di servizio di Cekulaev prosegue fino al 20-24 grazie a un errore di Storck e all’attacco vincente di Nemeth. Buterez annulla una palla set con una piazzata all’incrocio delle linee, poi Storck attacca fuori ed è 21-25.

Si riparte nel quarto con un muro di Gray (0-1). Chieri ha il controllo della situazione e tutto fila liscio fin quando sul 5-9 proprio Gray appoggia male un piede, cade a terra e deve lasciare il campo in barella. Entra Alberti. Con un ritmo molto regolare le biancoblù mantengono sempre un discreto vantaggio arrivando a 17-23 con un muro di Alberti su Damaske. Nel finale Lodz riapre la partita grazie al turno di servizio di Grabka risalendo al 23-23 con Lelonkiewicz. Nervini trova il pesantissimo punto del 23-24. Storck pareggia 24-24 con un mani out. Seconda palla match chierese grazie all’errore in battuta di Damaske, quindi l’errore sotto rete di Buterez fa scendere i titolo di coda sul 24-26.

Le parole del tecnico Nicola Negro

«Una partita di alti e bassi da parte nostra ma siamo riusciti a portare via una vittoria piena molto importante in vista del ritorno. Purtroppo c’è stato l’infortunio di Anna Gray: speriamo non sia nulla di grave. Domani voleremo direttamente a Roma e da lì a Perugia dove sabato ci aspetta l’ultimo sforzo della regular season. Cercheremo di recuperare le forze e andare in campo al meglio».

Il tabellino-

PGE GROT BUDOWLANI ŁÓDŹ-REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76 1-3 (25-27; 25-16; 21-25; 24-26)

PGE GROT BUDOWLANI LODZ: Grabka 3, Storck 19, Lelonkiewicz 8, Planinsec 6, Buterez 18, Damaske 19; Lysiak (L); Siuda, Honorio 4. N. e. Wenerska, Druzkowska, Milewska, Majkowska, Drosdowska (2L). All. Biernat.

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Van Aalen, Nemeth 27, Cekulaev 8, Gray 8, Nervini 16, Dervisaj 8; Spirito (L); Antunovic, Dambrink, Alberti 2, Degradi 1, Bah 2. N. e. Ferrarini, Bonafede (2L). All. Negro.

ARBITRI: Hesse (Germania) e Paievskyi (Ucraina).

Durata set: 29′, 21′, 24′, 28′. Tot: 102’

MVP: Anett Nemeth (Reale Mutua Fenera Chieri ’76)