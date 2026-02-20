Coppa Italia A2: Tinet e Pineto pronte a sfidarsi

PORDENONE- Scatta il conto alla rovescia per l’assegnazione della 29ª Del Monte® Coppa Italia Serie A2. A incrociarsi sotto rete domenica 22 febbraio 2026 al PalaPrata, con fischio d’inizio alle ore 17.30, sono Tinet Prata di Pordenone e Abba Pineto, per la gara che assegna il trofeo. Alle porte una battaglia sportiva tra i campioni d’inverno, favoriti dal fattore campo, e la squadra seconda classificata al giro di boa. Si tratta dello scontro diretto n. 11. Tinet ha vinto 8 dei 10 faccia a faccia, compreso il blitz al tie-break nei Quarti di Del Monte® Coppa Italia Serie A3 durante l’annata 2021/22. In stagione, però, Pineto si è aggiudicata al fotofinish l’unico scontro diretto.

Il collettivo friulano, prima testa di serie della kermesse, nei Quarti ha superato Sorrento al tie-break sul proprio campo in una partita al cardiopalma, mentre in Semifinale ha battuto in casa per 3-1 i campioni uscenti di Brescia, riscattando la Finale persa l’anno precedente proprio contro i Tucani. Due gare nel proprio palazzetto anche per gli abruzzesi, che dopo aver liquidato Siena in tre set sono riusciti a eliminare dalla manifestazione Ravenna in quattro set.

Nella sua bacheca Prata vanta una Del Monte® Coppa Italia Serie A3 vinta nel 2021/22 a Bologna dopo un match duro chiuso al tie-break contro Grottazzolina. Il team friulano partecipa alla sua terza Coppa Italia di A2. Quinta partecipazione per Abba Pineto, che gioca la terza Finale nella manifestazione dopo le sfide titolate perse nel 2006 con Taviano e nel 2007 con Milano. Anche gli abruzzesi hanno vinto una Coppa Italia di A3, vinta nel 2022/23.

Da una parte Jernej Terpin è a 10 punti dai 300 stagionali, a 22 punti dai 300 in Coppa Italia, a 27 punti dai 3.000 in carriera e a 8 attacchi vincenti dai 2.500, mentre tra gli ospiti Paolo Di Silvestre cerca il punto stagionale n. 300 e i 2 punti che lo separano sia dai 100 sigilli nelle varie edizioni di Coppa Italia sia dai 2.500 in carriera. Inoltre, Karli Allik è a 7 punti dai 1.000 in carriera e Matheus Krauchuk Esquivel è a 6 attacchi vincenti dai 300 in stagione.

PRECEDENTI: 10 (8 successi Tinet Prata di Pordenone, 2 successi Abba Pineto)

EX: Nessuno

Kristian Gamba (Tinet Prata di Pordenone)-« Quest'anno si sente netta la voglia di misurarci con gli avversari, soprattutto quelli che poi parteciperanno ai Play Off. Abbiamo voglia di metterci alla prova in gare secche e dal clima caldo. La risposta del pubblico del PalaPrata si preannuncia eccezionale e noi, dopo esserci guadagnati la possibilità di giocare la Finale in casa, vogliamo sfruttare al meglio questo vantaggio. Perdere qui al tie-break lo stato anno è stato brutto e difficile, ma ha accresciuto ancora di più la voglia di portare a casa un trofeo per noi, per la società e per la nostra gente. Pineto ha un sistema di gioco eccellente ed è in grado di tenere alto il livello di gioco con continuità. Tutto sommato le nostre squadre si assomigliano perchè anche loro, come noi, non fanno della prepotenza fisica la caratteristica principale, ma puntano sull'organizzazione e hanno un carisma di squadra molto importante ».

Mattia Catone (Abba Pineto)- « Sicuramente è fra le partite più importanti che un atleta possa giocare, è una Finale di Coppa Italia e, sì, in particolare per me molto sentita visto che rappresento la città dove sono nato e cresciuto. Ci aspetta una partita molto difficile sia dal punto di vista tecnico-tattico che emozionale. Prata di Pordenone da due anni esprime una pallavolo di altissimo livello, ma è comunque una partita secca dove fare pronostici è sempre difficile. Noi daremo il massimo per cercare di essere il più competitivi possibile. Non credo che i precedenti del campionato influiscano su una partita del genere, vista la posta in palio e l’evoluzione che i giocatori singoli in primis e la squadra poi hanno avuto durante il corso di una stagione ».

FINALE DI COPPA ITALIA

Domenica 22 febbraio 2026, ore 17.30

Tinet Prata di Pordenone - Abba Pineto (Diretta DAZN)