Challenge Cup: Vallefoglia-KHG Kaposvári vale l'ingresso in finale

PESARO -Storico impegno per la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia che mercoledì 25 febbraio, alle ore 20.00, affronterà al PalaMegabox di Pesaro la partita più importante di sempre. La squadra di Pistola si confronterà con le ungheresi del KHG Kaposvári nella semifinale di ritorno di Challenge Cup. Forti del successo al tie break dell'andata le biancoverdi dovranno completare l'opera ed imporsi davanti ai propri tifosi per staccare il pass per la finale in programma dall’11 e il 18 marzo con la consueta formula dell’andata e ritorno.

In caso di passaggio del turno, la Megabox giocherebbe la gara di andata in casa e il ritorno sul campo di una delle due squadre greche che si affrontano nell’altra semifinale, ovvero il Panathinaikos Atene e il Panionios Nea Smyrni. Nella gara di andata l’ha spuntata abbastanza nettamente il Panathinaikos (3-1), con 19 punti per la polacca Lamkowska e 18 e 15 per le due americane Hailey e Bennett. Dall’altra parte spiccano i 24 punti della bulgara Vatsileva e i 14 della azera Rahimova, vecchie conoscenze del campionato italiano.

Quanto alla Megabox, nella gara di andata, dopo essersi aggiudicata i primi due set senza eccessiva fatica, ha subito il ritorno delle avversarie, trascinate dall’ucraina Fedyk e dalla brasiliana Rabelo. Terzo e quarto set sono andati al Kaposvári, che anche nel tie-break ha condotto sino al 9-6. Quando la vittoria pareva ormai nelle mani delle ungheresi, un break lanciato da due muri di Butigan ha riportato avanti la Megabox consentendole di guadagnare una preziosa vittoria.

Le parole del tecnico Andrea Pistola

« Mercoledì abbiamo un appuntamento molto importante: visto il risultato dell’andata dobbiamo vincere e basta. A differenza delle ultime volte, non possiamo gestire o fare calcoli, dobbiamo portare a casa la vittoria. Nella gara di andata il Kaposvári ci ha creato un po’ di problemi, noi non abbiamo fatto la nostra migliore partita, faticando un po’ nel muro difesa e in attacco. Dobbiamo fare meglio alcune cose, ci stiamo lavorando su in questi giorni ».

CHALLENGE CUP SEMIFINALE DI RITORNO-

Mercoledì 25 febbraio Ore 20.00

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia- Khg Kaposvari Arbitri: Francísco Sabroso Moratilla (Spa), Erik Lachmann (Ger). Andata: Khg Kaposvari – Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 2-3 (22-25, 20-25, 25-23, 25-18, 11-15)