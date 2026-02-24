Cev Cup: Chieri-PGE Lodz al Pala Gianni Asti per il ritorno dei quarti

TORINO- La Reale Mutua Fenera Chieri ’76, concluse le fatiche in regular season in campionato, che proprio nell'ultima partita hanno visto sfumare il quarto posto delle ragazze di Negro con l'inopinata sconfitta di Perugia, si rituffa in Cev Cup. Domani, mercoledì 20 febbraio alle 20.00 al Pala Gianna Asti di Torino si giocherà la gara di ritorno dei quarti di finale. Le piemontesi contro il PGE Grot Budowlani Łódź partono dall'1-3 (25-27; 25-16; 21-25; 24-26) della gara di andata ed avranno la possibilità, vincendo due set, di strappare il pass per le semifinali.
Chi fra Chieri e Lodz passerà il turno se la vedrà in semifinale con il Dresdner o il Mulhouse. Nella gara d’andata le tedesche hanno vinto 3-0 in casa.
Le parole del direttore sportivo Max Gallo
«Ci apprestiamo ad affrontare Łódź, che come abbiamo visto nella gara d’andata è un’ottima squadra. Anche in questa seconda partita dovremo sicuramente impostare il nostro gioco cercando di metterle sotto pressione. Arriviamo dalla sconfitta a Perugia, amareggiati ma consci del percorso fatto e soprattutto di come ci siamo arrivati. Vorrei ricordare che chiudiamo la regular season con 55 punti, mai fatti prima, e che la partita con Perugia nasce da una trasferta in Polonia iniziata mercoledì mattina e conclusa venerdì in tarda serata con l’arrivo nel capoluogo umbro. La prestazione è stata condizionata anche da tutto questo. Chiaro, speravamo in un altro risultato ma di qui si riparte a testa alta, come abbiamo sempre fatto. Ci prepariamo per questo primo obiettivo del ritorno di coppa e poi penseremo ai play-off».
CEV CUP-GARA DI RITORNO QUARTI DI FINALE-
Mercoledì 25 febbraio Ore 20.00
Reale Mutua Fenera Chieri ’76- PGE Grot Budowlani Łódź andata: PGE Grot Budowlani Łódź- Reale Mutua Fenera Chieri ’76 1-3 (25-27; 25-16; 21-25; 24-26)