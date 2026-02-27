Sarà l'Inalpi Arena di Torino ad ospitare la Final Four di Champions League

TORINO- Sarà l'Inalpi Arena di Torino ad ospitare, il 16 e 17 maggio, la Final Four della CEV Champions League 2026 maschile. La decisione è stata ufficializzata dalla Cev che ha raggiunto l'accordo con la Federazione Italiana Pallavolo e le istituzioni locali di capitalizzare l'esperienza positiva delle Super Finals tenutesi nella stessa sede nel 2023. Torino e l'Inalpi Arena sono diventate sinonimo di sport d'élite sin dalle Olimpiadi invernali del 2006; molti infatti sono stati i grandi eventi ospitati nell’impianto della città della Mole: tra tutti le finali annuali dell'ATP Tour di Tennis, la fase finale del Campionato mondiale maschile FIVB 2018 e le Super Finals della CEV Champions League Volley 2023. A metà maggio le quattro migliori squadre maschili d'Europa si affronteranno per contendersi l'ambito trofeo continentale, con i detentori del titolo Sir Sicoma Monini Perugia tra i contendenti dopo una prima fase a gironi da assoluta protagonista.

Le parole del presidente della CEV Roko Sikirić

« Credo che tutti noi abbiamo e condividiamo ricordi molto piacevoli delle Super Finals di grande successo tenutesi a Torino nel 2023. Desideriamo capitalizzare quel successo per offrire un'altra Final Four memorabile e un'esperienza indimenticabile alle squadre, ai tifosi e a tutti gli stakeholder. Sono grato ai nostri amici e colleghi della Federazione Italiana Pallavolo e alle autorità locali per tutto il loro sostegno in questa importante impresa, che ci aiuterà a mostrare il meglio della pallavolo “, afferma il presidente della CEV Roko Sikirić.” I tifosi si preparino a un epico scontro finale che coronerà una stagione già ricca di colpi di scena ».

Le parole del presidente della Federazione Italiana Pallavolo Giuseppe Manfredi

« La decisione di organizzare a Torino la Finale della Champions League maschile di pallavolo 2026 è stata presa di comune accordo con la CEV, in un clima di piena collaborazione. L’Inalpi Arena rappresenta una sede che ha già regalato grandi soddisfazioni al volley nazionale e internazionale, come la Finale del Campionato Mondiale maschile 2018 e le Super Finals della CEV Champions League 2023: eventi che hanno lasciato un ricordo straordinario sotto il profilo organizzativo e della partecipazione di pubblico. Torino è una garanzia in termini di competenza, passione e capacità organizzativa. Siamo certi che la città saprà rispondere ancora una volta con entusiasmo, riempiendo l’impianto e creando un’atmosfera degna di una manifestazione di tale prestigio. Il pubblico assisterà a uno spettacolo meraviglioso, all’altezza della massima competizione europea per club, in una cornice che esalta la pallavolo e i suoi valori. Questa decisione è stata dettata anche dal fatto che Milano ospiterà la fase finale dei Campionati Europei maschili e abbiamo quindi ritenuto opportuno non sovrapporre eventi di tale portata, valorizzando al meglio entrambi gli appuntamenti ».