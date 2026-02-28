TRIESTE - Una Sir Susa Scai Perugia in gran spolvero si prende di forza la finale di Supercoppa superando, nella prima semifinale andata in scena nel pomeriggio al Pala Trieste, per 3-0 (25-19, 25-20, 25-20). Per i Block Devils è l'ottava finale nella storia di questa manifestazione che gli umbri hanno vinto già sei volte.

Tra i protagonisti Wassim Ben Tara, mattatore tra le fila dei perugini, con 21 punti realizzati: in doppia cifra, per gli umbri, anche Oleh Plotnytskyi (17) e Roberto Russo (10). Per la formazione di Marcelo Mendez, ancora priva di Michieletto, non sono bastati gli 11 punti di Faure, miglior realizzatore nella metà campo dolomitica. Il match tra Cucine Lube Civitanova e Rana Verona regalerà il nome della seconda finalista: le squadre si sfideranno in diretta su Rai Sport e VBTV non prima delle 18.00.

Giannelli e Ben Tara compongono la diagonale principale per Perugia, con Semeniuk e Plotnytskyi schiacciatori, Crosato e Russo al centro (non a referto Loser) e Colaci libero. Trento replica con Sbertoli al palleggio, Faure opposto, le bande sono Lavia e Ramon mentre completano il sestetto Torwie e Flavio, al centro. Il libero è Laurenzano. Partenza sprint per la Sir Susa Scai Perugia, che si trova nel giro di pochi scambi sopra di 4 lunghezze. Gli umbri proseguono con la stessa intensità: ace di Ben Tara per l’11 a 5 e time-out di Trento. Giannelli e compagni sentono vicino il traguardo del primo set e continuano a spingere: Ben Tara supera il muro dolomitico per il 21 a 15 Perugia ed è lo stesso opposto a chiudere il set in favore di Perugia, 25 a 18.

Il secondo parziale vede Itas Trentino cercare di rimanere agganciata alla locomotiva Sir Susa Scai Perugia, ma il muro di Russo (8 a 5) segna il primo solco tra le due formazioni. L’attacco di Theo Faure rimette in carreggiata l’Itas (10 a 8 Perugia), con Mendez che dopo avere gettato nella mischia Bistrot dà spazio anche a Bartha. Il muro del centrale rumeno e l’errore in attacco di Plotnytskyi permettono alle due formazioni di impattare sull’11 pari. Perugia torna a comandare, con Semeniuk che sigla l’ace del 19 a 15: da lì in avanti gli uomini di Lorenzetti riescono a gestire, chiudendo il parziale con l’attacco di Ben Tara che vale il 25 a 20.

Il primo allungo del terzo set è a cura di Wassim Ben Tara che, dopo una pallonata presa in pieno volto che ha costretto il gioco a fermarsi per diversi minuti, si è reso protagonista dell’attacco vincente per il 9 a 6 Perugia. Da lì, scatta la rimonta dell’Itas Trentino che si porta fino al 9 pari prima di subire nuovamente il ritorno degli umbri: l’attacco dal centro di Russo vale il 12 a 10, l’ace di Plotnytskyi per il 16 a 13 costringe Mendez al time-out. Perugia continua a marciare verso l’obiettivo: l’ace di Ben Tara avvicina i Block Devils al match di domani, l’attacco di Plotnytskyi certifica la presenza della Sir Susa Scai Perugia in Finale.

I protagonisti-

Roberto Russo (Sir Susa Perugia)- « Volevamo fortemente questa finale perché in quella della Coppa Italia non siamo riusciti ad arrivarci. Sono contento di come abbiamo affrontato questa gara, abbiamo vinto giocando bene, adesso recuperiamo un pò di energie perché domani sarà un’altra partita tosta. Io credo che l’abbiamo vinta nell’ottima interpretazione della fase di cambio palla, con percentuali molto alte. Possiamo migliorare nella fase di break che ci è mancata un pò soprattutto nel contrattacco ».

Resende Flavio Gualberto (Itas Trentino)- « Faccio i miei complimenti a Perugia, hanno meritato la vittoria e la Finale. In alcuni momenti siamo riusciti a metterli in difficoltà. Ora arrivano i Play Off e la Champions League: dobbiamo guardare avanti per ripartire al meglio ».

Il tabellino-

ITAS TRENTINO – SIR SUSA SCAI PERUGIA 0-3 (19-25, 20-25, 20-25) –

ITAS TRENTINO: Sbertoli 0, Ramon 7, Resende Gualberto 3, Faure 11, Lavia 6, Torwie 3, Boschini (L), Bristot 4, Garcia Fernandez 0, Laurenzano (L), Bartha 3, Acquarone 0. N.E. Pesaresi, Sandu. All. Mendez.

SIR SUSA SCAI PERUGIA: Giannelli 0, Plotnytskyi 17, Crosato 4, Ben Tara 21, Semeniuk 9, Russo 10, Ishikawa (L), Dzavoronok 0, Solé 1, Colaci (L). N.E. Argilagos, Cvanciger, Gaggini. All. Lorenzetti.

ARBITRI: Goitre, Brunelli.

Durata set: 25′, 29′, 33′; tot: 87′.