Champions League: Trento a Vasravia per l'andata dei Play Off

VARSAVIA (POLONIA)- Si alzerà domani, mercoledì 4 marzo, il sipario sulla fase Play Off (di fatto gli Ottavi di Finale) della CEV Champions League. La Trentino Itas sarà di scena alla Tower Hall di Varsavia contro la formazione della PGE Projekt Warszawa, con fischio d’inizio alle ore 20.30 e diretta su Sky Sport e DAZN.

I dolomitici arrivano alla sfida dopo il secondo posto conquistato nella Pool A della Fase a Gironi, mentre i polacchi si sono qualificati come migliore terza classificata della Pool Phase.

La partita di domani aprirà un confronto che si deciderà nell’arco dei due match: a conquistare l’accesso ai Quarti di Finale sarà la formazione che avrà la meglio nella doppia sfida, con il match di ritorno in programma alla BTS Arena di Trento l’11 marzo. La formazione che supererà il turno affronterà alla fase successiva il Lublin, squadra campione di Polonia.

Una partita che si prospetta di alto livello: tra le fila del Project Warszawa, team inserito nella stessa Pool della Cucine Lube Civitanova (e contro cui i cucinieri hanno vinto in entrambe le occasioni), militano alcune vecchie conoscenze del campionato italiano: da Kevin Tillie (trascorsi a Modena, Cisterna e Ravenna) a Bartosz Bednorz (due anni a Modena), passando per l’ex Ravenna Brandon Koppers e per Linus Weber (esperienze a Padova e Milano).

La formazione dolomitica si presenta all’impegno europeo dopo la sconfitta in Semifinale nella Del Monte® Supercoppa: il match contro Ankara rappresenta l’occasione giusta per rilanciarsi.

Le parole del tecnico Marcelo Mendez-

« Conosco bene il PGE Projekt Warszawa per averlo affrontato diverse volte nelle precedenti stagioni quando allenavo nel campionato polacco. Dispone di una rosa con tanti giocatori di esperienza internazionale: Bednorz, Weber, Tillie, Semeniuk, Kochanowski e Firlej hanno spesso giocato partite importanti nelle coppe europee e con le rispettive nazionali. Sarà una doppia sfida di alto livello perché incontreremo un avversario che esprime una buona pallavolo e che ha alle spalle un club molto strutturato. Il nostro percorso non sarà facile, probabilmente abbiamo trovato la compagine più forte fra quelle che potevamo incontrare, ma se si vuole vincere la competizione bisogna necessariamente superare scogli molto duri. Sono fiducioso, anche perché potremo giocare la gara di ritorno di fronte al nostro pubblico ma dobbiamo iniziare a costruirci la qualificazione già nell’incontro di mercoledì ».

CHAMPIONS LEAGUE ANDATA PLAYOFF-

Mercoledì 4 marzo Ore 20.30

PGE Projekt Warszawa-Trentino Itas Arbitri: Stoica (Rom), Yener (Tur)