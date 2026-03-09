Cev Cup: Piacenza ospita Berlino per volare in semifinale

Nella gara di andata giocata mercoledì scorso a Berlino, Gas Sas Bluenergy Piacenza si è imposta per 3-0 (25-17, 25-14, 25-18), nella sfida di ritorno ai biancorossi basterà vincere due set per staccare il pass per le Semifinali della Cev Volleyball Cup, per importanza la seconda competizione annuale europea per club.

Le parole di Dragan Travica

« Sicuramente è una gara molto importante, nella gara di andata ci siamo comportati molto bene imponendo il nostro gioco fin dai primi scambi, a loro mancava uno schiacciatore e verranno a Piacenza per cercare l’impresa. Adesso noi dobbiamo essere bravi a toglierci di dosso un po’ di scorie della partita con Modena e ci buttiamo in Cev, una manifestazione a cui teniamo molto e in cui stiamo facendo bene. Vogliamo passare il turno per potere giocare una Semifinale europea che è tanta roba, la posta in palio con Berlino è alta, siamo carichi ».

CEV CUP-GARA DI RITORNO QUARTI DI FINALE-

Mercoledì 11 marzo-Ore 19.30

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza- Berlin Recycling Volleys Arbitri: Novak (Serbia), Jambor (Ungheria) Andata: Berlin Recycling Volleys- Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza 0-3 (17-25; 14-25; 18-25)