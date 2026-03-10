Champions League: Scandicci-Fenerbahce si confrontano nell'andata dei Quarti

Mercoledì 11 marzo alle ore 19.00, al Pala BigMat di Firenze, la Savino Del Bene Volley affronterà il Fenerbahçe Medicana Istanbul nella gara d’andata dei quarti di finale della massima competizione europea.

Alla sua sesta partecipazione alla CEV Champions League, la Savino Del Bene Volley, che in tutte le precedenti edizioni ha sempre raggiunto almeno i quarti di finale, si troverà di fronte un’avversaria di altissimo livello.

Il Fenerbahçe, attualmente secondo nel proprio campionato nazionale, ha chiuso la fase a gironi della Champions League come miglior prima classificata, evitando così la fase di Play Off. Un turno che invece ha visto protagonista la Savino Del Bene Scandicci, capace di conquistare l’accesso ai quarti di finale superando Novara nel doppio confronto.

La gara d’andata rappresenterà dunque un passaggio fondamentale per indirizzare il discorso qualificazione. La doppia sfida si concluderà poi con la partita di ritorno, in programma a Istanbul il 19 marzo.

EX E PRECEDENTI

Nelle fila della Fenerbahçe Medicana Istanbul ci sono due giocatrici che in passato hanno militato nella Savino Del Bene Volley:

Bojana Milenkovic, schiacciatrice serba classe ’97, ha indossato la maglia della Savino Del Bene Volley dal giugno 2018 fino al gennaio 2020.

Agnieszka Kąkolewska, coniugata Korneluk, centrale polacca classe ’94 ha giocato nella Savino Del Bene Volley nella stagione 2019-2020

Tra le fila della Savino Del Bene Volley non sono presenti atlete con dei trascorsi nel Fenerbahçe Medicana Istanbul.

Quello di questo mercoledì sarà il terzo confronto tra le due formazioni. Le due squadre si sono infatti già affrontate nella stagione 2018-2019, in occasione dei quarti di finale della CEV Champions League. Il bilancio dei precedenti è favorevole al Fenerbahçe Medicana Istanbul, che si è imposto nei due precedenti con la Savino Del Bene Scandicci: conquistando per 3-1 la gara d’andata, giocata al Nelson Mandela Forum di Firenze, e poi successivamente il match di ritorno, andato in scena ad Istanbul.

L’ultima sfida tra le due squadre risale proprio alla gara di ritorno dei quarti di finale. Il 19 marzo 2019 infatti la Savino Del Bene Volley si arrese tra le mura del Burhan Felek Spor Salonu con il risultato di 3-2.

Più in generale, nel corso della sua storia europea, la Savino Del Bene Volley ha affrontato formazioni turche in diciassette occasioni: il bilancio dei precedenti è favorevole alla squadra scandiccese, che ha conquistato 9 vittorie a fronte di 8 sconfitte.

Le parole del tecnico Marco Gaspari

« Giochiamo contro una delle squadre attrezzate per cercare di raggiungere la vittoria finale, una squadra che negli ultimi anni ha mantenuto un’ossatura molto forte, aggiungendo pedine davvero importanti, soprattutto inserendo una palleggiatrice che conosco bene come Alessia Orro. Di sicuro è una squadra che, quando ingrana in battuta, rende veramente difficile mantenere un side out di livello. Il nostro obiettivo è cercare di affrontare questa gara con grande ordine nel muro-difesa, perché le qualità individuali delle giocatrici del Fenerbahçe non si discutono e sappiamo quanto sia difficile, a volte, contenerle. Proprio per questo la difesa dovrà fare uno step in più e, allo stesso tempo, dovremo avere la capacità di rimanere efficaci nella nostra fase di side out, nonostante di sicuro incontreremo difficoltà in battuta contro alcune individualità come Fedorovtseva, Vargas e la stessa Orro. Sarà quindi una partita su due fronti. Sarà importante cercare di mettere in campo la nostra miglior battuta e giocare a viso aperto, come abbiamo sempre cercato di fare in queste manifestazioni, sapendo poi che nella gara di ritorno si ripartirà da zero. Tuttavia, riuscire a fare qualcosina in più nella gara d’andata, questa volta, per noi è molto importante ».

Le avversarie-

Il Fenerbahçe Medicana Istanbul è una delle squadre più competitive d’Europa. La formazione di pallavolo femminile è una delle sezioni della polisportiva fondata nel 1907 a Istanbul, nel quartiere di Fenerbahçe, nel distretto di Kadıköy.

Il club è ad oggi attivo in nove diverse discipline sportive, dal calcio al nuoto.

La squadra di pallavolo femminile ha conquistato nel corso della sua storia 7 campionati turchi, 5 Coppe di Turchia, 6 Supercoppe turche, 1 Campionato mondiale per club, 1 CEV Champions League e 1 CEV Cup.

Guidato dal tecnico italiano Marcello Abbondanza, il Fenerbahçe occupa attualmente la seconda posizione nella classifica della Sultanlar Ligi, massimo campionato turco di pallavolo femminile. La squadra gialloblu ha raccolto 21 vittorie e 4 sconfitte per un totale di 64 punti e ad oggi si trova a 7 punti di distanza dal primato del VakifBank.

La squadra di Istanbul, oltre che in campionato, è impegnata anche in Coppa di Turchia e, dopo aver vinto la sfida dei quarti di finale contro l’Aras Kargo, il prossimo 24 marzo affronterà la semifinale contro l’Eczacıbaşı.

Il Fenerbahçe è arrivato direttamente ai quarti di finale di CEV Champions League dopo aver chiuso al primo posto nella Pool B della massima manifestazione continentale, piazzandosi davanti a Igor Gorgonzola Novara, Budowlani Łódź e Benfica.

Nelle sfide del proprio girone di Champions, il Fenerbahçe ha chiuso da imbattuto, con sei successi su sei gare disputate e un totale di 17 punti raccolti: bottino che ha fatto della squadra turca la miglior prima classificata della fase a gironi.

Mercoledì il Fenerbahçe Medicana Istanbul è attesa in campo con il sestetto composto da Orro al palleggio, Vargas come opposta, Fedorovtseva e Baladin in banda, Erdem Dündar e Korneluk al centro e Örge nel ruolo di libero.

CHAMPIONS LEAGUE- ANDATA QUARTI DI FINALE-

Mercoledì 11 marzo Ore 19.00

Savino Del Bene Scandicci-Fenerbahçe Medicana Istanbul Arbitri: Dobrev (Bul), Kovar (Rep.Ceca)