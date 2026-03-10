Champions League: Trento ospita Varsavia per conquistare i quarti

I Campioni d’Italia tornano a disputare una partita casalinga di Champions League a distanza tre settimane dall’ultimo precedente (18 gennaio, con Ankara), con l’obiettivo di ottenere un altro risultato positivo per staccare la qualificazione ai quarti di finale, traguardo intermedio centrato sempre nelle ultime otto partecipazioni alla competizione e complessivamente già ottenuto in dodici circostanze.

La Trentino Itas arriva all’appuntamento forte di tredici vittorie in sedici partite casalinghe stagionali e di cinque affermazioni in sette sfide disputate in 2026 CEV Champions League. Il tecnico gialloblù dovrà fare a meno solo di Alessandro Michieletto e completerà la preparazione alla partita con gli allenamenti di questo pomeriggio e di mercoledì mattina.

Sarà la 243ª gara internazionale della storia di Trentino Volley (bilancio 139 vittorie, 49 sconfitte), la 142a di sempre in Champions League. Di fronte al proprio pubblico in questa competizione il Club gialloblù ha giocato in totale 64 gare, perdendone solo dieci.

Le parole del tecnico Marcelo Mendez

« Ci giochiamo tutto in questa gara di ritorno, consapevoli che il risultato dell’andata è stato importante ma non sufficiente a garantirci quella qualificazione che vogliamo ottenere a tutti i costi . A Varsavia abbiamo offerto una buona prova, che andrà confermata anche mercoledì sera di fronte al nostro pubblico. Nonostante il periodo pieno di impegni, sono convinto che la mia squadra possa giocare un’altra bella partita ed ottenere il passaggio del turno per proseguire la nostra corsa europea; siamo in crescita rispetto al recente passato e tutto ciò mi fa essere fiducioso ».

Gli avversari, il Pge

Projekt Warszawa fa capolino a Trento per la prima volta nella sua storia con la necessità di vincere tassativamente la partita di ritorno per riuscire a giocare quantomeno il golden set (in caso di vittoria al quinto set) o di staccare direttamente la qualificazione ai quarti di finale (in caso di 3-0 o 3-1), che in Champions League ha ottenuto solo una volta, nella precedente edizione. La squadra della Capitale arriva all’appuntamento dopo aver perso in casa domenica sera proprio contro il Lublin (compagine che la vincitrice di questo ottavo troverà nei quarti di finale); un ko che ha allontanato definitivamente il primo posto della classifica, in mano allo Zawiercie e ora distante sei lunghezze a due turni dalla conclusione della regular season. Nella rosa affidata all’allenatore Nalepka sono diversi i giocatori che hanno già calcato da avversari il mondoflex di Trento nel corso delle precedenti stagioni fra SuperLega o Coppe Europee: lo schiacciatore Bednorz (ex Modena e Kedzierzyn-Kozle), l’altro martello Tillie (ex Modena, Latina e Ravenna), l’opposto Weber (ex Berlino e Milano, Padova e Friedrichshafen), i centrali Klos (ex Belchatow e Rzeszow) e Kochanowski (ex Rzeszow e Kedzierzyn-Kozle), lo schiacciatore canadese Koppers (ex Ravenna) ed il palleggiatore Kozlowski (ex Kedzierzyn-Kozle). La rosa del PGE Projekt Warszawa: 4. Jakub Kochanowski (c), 5. Jan Firlej (p), 6. Karol Klos (c), 7. Kevin Tillie (s), 9. Yurii Semeniuk (c), 10. Bartosz Bednorz (o), 14. Maciej Olenderek (l), 15. Bartosz Gomulka (o), 17. Brandon Koppers (s), 18. Damian Wojtaszek (l), 19. Bartosz Firszt (s), 20. Linus Weber (o), 85. Michal Kozlowski (p), 99. Jakub Strulak (c). Allenatore Kamil Nalepka.

Mercoledì 11 marzo Ore 20.30

Trentino Itas- PGE Projekt Warszawa Arbitri: Sinisa Ovuka (Bosnia), Sanja Miklosic (Slovenia) Andata: PGE Projekt Warszawa-Trentino Itas 2-3 (11-25, 25-17, 25-27, 25-19, 9-15)