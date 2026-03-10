Champions League: Milano avanti 2-0 poi cede al VakifBank

MILANO- Spreca un’occasione d’oro la Numia Vero Volley Milano . Non sorridono le rosablu nell’ultima apparizione europea di stagione davanti al caloroso pubblico dell’Allianz Cloud: dopo poco più di due ore e cinque set intensi, la formazione di coach Lavarini non sfrutta il 2-0 iniziale e subisce la rimonta ospite che vale il 2-3 (26-24; 25-22; 22-25; 22-25; 11-15) per le turche del VakifBank Istanbul nella gara di andata dei Quarti di Finale di CEV Champions League. Alle padrone di casa non è bastata una straripante Paola Egonu, autrice di ben 38 punti, e la positiva prova in difesa di Eleonora Fersino per conquistare la vittoria e un importante vantaggio in vista della gara di ritorno.

Ottimo l’approccio della Numia al match. Scese in campo con Pietrini al posto di Lanier, le milanesi partono forte e, in un set caratterizzato da numerose fasi di break e controbreak, riescono a primeggiare a muro (4 nel parziale) chiudendo poi ai vantaggi. Nella seconda frazione è Egonu a fare la differenza (13 punti per lei e 24 complessivi nei primi due parziali) e le padrone di casa, brave a gestire il vantaggio e a contenere il rientro delle ospiti, volano così sul 2-0. Il terzo set si apre con il vantaggio delle giallonere che rimangono sempre in controllo e vincono 22-25 dando il via alla rimonta: a salire in cattedra è la schiacciatrice russa Marina Markova che, con i suoi 36 punti e il premio di MVP, trascina la sua squadra alla vittoria. Nonostante la pallavolo di alto livello e la prova di cuore messa in campo, Milano esce dalla sfida europea con tanto rammarico ma pronta a dare il tutto e per tutto nella decisiva gara di ritorno.

Appuntamento fissato per giovedì 19 marzo alle ore 18.00 italiane: sarà il match che si disputerà al VakifBank Spor Sarayi a decidere chi si guadagnerà l’accesso alla Final Four di Istanbul del 2 e 3 maggio 2026. Per passare il turno, Milano dovrà vincere da tre punti, mentre in caso di tie-break favorevole il confronto si deciderà al Golden Set. Tutti gli altri risultati premieranno invece le turche.

Per l’andata dei Quarti coach Lavarini schiera la diagonale Bosio-Egonu, le schiacciatrici Piva e la novità Pietrini. La diagonale al centro è composta da Danesi-Kurtagic; libero Fersino. Il VakifBank risponde con Özbay in regia e Bošković opposto, Cazaute e Markova in posto quattro mentre la coppia al centro è formata da Günes e Ogbogu. Libero Aykaç.

Perfetto equilibrio in avvio di partita interrotto dal break delle ospiti che con l’ace di Bošković si portano sul 5-6. Prosegue punto a punto il set, ma i due muri consecutivi di Danesi valgono il 10-8 Numia; grazie a Egonu e Danesi, mantiene due lunghezze di vantaggio Milano che a metà parziale conduce 15-13. Ricuce il divario il VakifBank, ma la Vero Volley risponde e riprende il comando: 18-16 e prima sospensione della partita. Il mega rally chiuso da Egonu segna il 21-20 per le rosablu, ma il finale è un botta e risposta: si va ai vantaggi e, ancora una volta con Egonu, la Numia si aggiudica il primo set 26-24.

Nel secondo parziale break Milano sul 5-3, ma le giallonere pareggiano presto i conti. Egonu è un rullo compressore e mette a terra la palla dell’8-6 che costringe Guidetti a spendere il primo time-out. La Numia non si ferma e, con Pietrini, continua a mettere margine: 11-6 e doppio cambio in casa VakifBank che non vuole far scappare le avversarie. Torna a -1 Istanbul (12-11) e stavolta è Lavarini a chiamare la sospensione. Sul 15-16 sorpasso delle ospiti, ma Egonu non ci sta ed è strappo Milano (20-17). Volata Vero Volley sul finale, ma c’è il tentativo di rientro del VakifBank che, con Markova e Günes, si porta sul 23-22. Le rosablu non si lasciano sorprendere e chiudono 25-22.

Nel terzo set è il VakifBank ad avere il cambio palla a favore ad inizio del terzo set: con Bošković e Markova – migliore tra le giallonere – le ospiti conducono 7-9. Non si ferma la corsa delle turche che sull’8-13 trovano il massimo vantaggio della partita. Milano insegue e rosicchia qualche punto (14-17) e con la coppia Kurtagic-Danesi va sul 16-18. Le padrone di casa non vogliono lasciare andare il parziale e sul finale trovano il -2 (20-22). Con una Cazaute in forma e decisiva Istanbul vince la terza frazione 22-25 e allunga la partita.

Parte forte la Numia nella quarta frazione: subito 3-0 ma le turche annullano prontamente il divario e trovano il sorpasso. Il VakifBank inizia a fare sul serio e tenta l’allungo (5-8), ma le padrone di casa rimangono incollate. La formazione ospite conduce con tre lunghezze di vantaggio (9-12) che, grazie al servizio di Bosio e agli attacchi di Egonu e della neo-entrata Lanier, vengono annullate dalla Vero Volley che con Egonu trova il sorpasso (13-12). Si continua punto a punto, ma è il VakifBank ad avere il break a favore (17-19); strappo giallonero nel finale, con le turche che guadagnano cinque palle set. Milano ne annulla tre ma a chiudere è Istanbul (22-25).

Il super scambio chiuso da Egonu vale il 5-4 per Milano nel tie-break; sul cambio campo è però il VakifBank a guidare 7-8. Break ospite sul 9-11 e interruzione per la panchina di coach Lavarini. La Numia è costretta ad inseguire (10-13); a chiudere il match è il mani out di Markova che vale l’11-15 che regala alle sue la vittoria.

Le parole di Anna Danesi

« C’è un po’ di rammarico, perché stavamo conducendo per 2-0 contro una squadra fortissima. Contro di loro è difficile vincere 3-0 perché sono una grande squadra e l’hanno dimostrato poi rimontando e vincendo al tie-break. Dobbiamo ripartire da quello che c’è stato di buono nel primo e nel secondo set. Al ritorno proveremo a limitare un po’ di più tutte le loro attaccanti, specialmente Markova. Domani riposiamo, perché è stata una partita tostissima. Se giochiamo così contro Scandicci, un’altra squadra molto forte, sarà una serie lunga. Abbiamo dimostrato di esserci in queste partite importanti ».

Il tabellino-

NUMIA VERO VOLLEY MILANO – VAKIFBANK ISTANBUL 2-3 (26-24, 25-22, 22-25, 22-25, 11-15) –

NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Bosio 3, Pietrini 11, Danesi 11, Kurtagic 11, Egonu 38, Piva 3, Fersino (L), Miner, Gelin, Sartori, Akimova, Lanier 11. Non entrate: Modesti (L), Cagnin. All. Lavarini.

VAKIFBANK ISTANBUL: Cazaute 19, Ozbay 1, Ogbogu 5, Gunes 7, Boskovic 20, Markova 36, Aykac Altintas (L), Caliskan, Cebecioglu, Dangubic, Malual 1. Non entrate: Jegdic (L), Uyanik, Acar. All. Guidetti.

ARBITRI: Rogic, Kalin.

Durata set: 29′, 29′, 27′, 30′, 16′; Tot: 131′.

MVP: Marina Markova (VakifBank Istanbul)

Spettatori: 5003