Cev Cup: Dresda e Chieri si giocano l'accesso in finale

La semifinale di ritorno è in programma mercoledì 18 marzo (ore 20.00) al Pala Gianni Asti di Torino.

Al pari delle polacche del Lodz, affrontate e superate da Chieri nei quarti di finale, il Dresdner SC è una delle formazioni scese in Coppa Cev dopo aver chiuso la fase a gironi della Champions League in terza posizione (dietro Conegliano e le turche dello Zeren). Nei quarti ha eliminato con un doppio 3-0 le francesi del Mulhouse.

Vicecampionessa uscente nella bundesliga, vincitrice della Coppa di Germania la scorsa stagione e quest’anno della Supercoppa tedesca, quella allenata da Alexander Waibl (tecnico in carica dal 2009/2010, stagione in cui conquistò la Challenge Cup) è una formazione solida, rodata e in grado di mettere in difficoltà chiunque.

Per Spirito e compagne quella di domani è dopo tre mesi la prima partita che possono affrontare dopo una settimana piena di preparazione.

Le parole di Anastasia Cekulaev-

«Da dicembre abbiamo giocato due partite a settimana: a volte è stato più facile, a volte più difficile, nonostante tutto siamo rimasti disciplinati, abbiamo dato un po’ di più ogni giorno e lavorato insieme come una squadra. Dopo un periodo così intenso, aver potuto beneficiare di due giorni di riposo ci ha fatto davvero bene per ricaricare le batterie e poter ripartire davvero! Il Dresda nel campionato tedesco è conosciuto per essere un avversario forte e impegnativo. Sono una squadra con caratteristiche offensive che gioca con molta sicurezza e aggressività».

CEV CUP-SEMIFINALE DI ANDATA-

Giovedì 12 marzo Ore 19.00

Dresdner SC- Reale Mutua Fenera Chieri ’76 Arbitri: Akbulut (Tur), Maia (Por)