Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Cev Cup: Dresda e Chieri si giocano l'accesso in finale

Domani, giovedì 12 marzo, alle 19.00, Spirito e compagne scenderanno nel palazzetto tedesco per la semifinale di andata della seconda competizione europea
3 min
DresdnerReale MutuaCev Cup
Cev Cup: Dresda e Chieri si giocano l'accesso in finale

DRESDA (GERMANIA)- Smaltita la deluione dell'eliminazione dai Play Off scudetto la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 rivolge le proprie attenzioni alla Cev Cup. La squadra di Negro è chiamata, domani, giovedì 12 marzo alle 19.00, ad affrontare il Dresdner SC in terra tedesca nella semifinale di andata. Il match sarà trasmesso in diretta streaming freemium su DAZN.

La semifinale di ritorno è in programma mercoledì 18 marzo (ore 20.00) al Pala Gianni Asti di Torino.

Al pari delle polacche del Lodz, affrontate e superate da Chieri nei quarti di finale, il Dresdner SC è una delle formazioni scese in Coppa Cev dopo aver chiuso la fase a gironi della Champions League in terza posizione (dietro Conegliano e le turche dello Zeren). Nei quarti ha eliminato con un doppio 3-0 le francesi del Mulhouse.
Vicecampionessa uscente nella bundesliga, vincitrice della Coppa di Germania la scorsa stagione e quest’anno della Supercoppa tedesca, quella allenata da Alexander Waibl (tecnico in carica dal 2009/2010, stagione in cui conquistò la Challenge Cup) è una formazione solida, rodata e in grado di mettere in difficoltà chiunque.
Per Spirito e compagne quella di domani è dopo tre mesi la prima partita che possono affrontare dopo una settimana piena di preparazione.

Le parole di Anastasia Cekulaev-

«Da dicembre abbiamo giocato due partite a settimana: a volte è stato più facile, a volte più difficile, nonostante tutto siamo rimasti disciplinati, abbiamo dato un po’ di più ogni giorno e lavorato insieme come una squadra. Dopo un periodo così intenso, aver potuto beneficiare di due giorni di riposo ci ha fatto davvero bene per ricaricare le batterie e poter ripartire davvero! Il Dresda nel campionato tedesco è conosciuto per essere un avversario forte e impegnativo. Sono una squadra con caratteristiche offensive che gioca con molta sicurezza e aggressività».

CEV CUP-SEMIFINALE DI ANDATA-

Giovedì 12 marzo Ore 19.00

Dresdner SC- Reale Mutua Fenera Chieri ’76 Arbitri:  Akbulut (Tur), Maia (Por)

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Coppe

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS