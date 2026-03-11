Cev Cup: Milano ad Izmir con due set volerà in finale

IZMIR (TURCHIA)- L'Allianz Powervolley Milano è volata in Turchia dove all’Atatürk Voleybol Salonu di Izmir, storica arena da 6mila posti a sedere di Smirne (Izmir), nel distretto di Alsancak sulla costa occidentale, affacciato sul Mar Egeo e rivolto direttamente verso la Grecia, sfiderà l’Altekma formazione già sconfitta all'andata per 3-0 . Le due squadre scenderanno in campo domani, giovedì 12 marzo, alle 19.00. Ai ragazzi di Piazza bastano due set per approdare in finale.

L’Altekma è un avversario forse non dal grande blasone, ma decisamente ostico, in particolare quando gioca in casa. Una squadra senza grandi campioni, ma con tre attaccanti come l’americano Evert, ex Verona, l’opposto francese Lawani, ex Taranto e Monza, e il laterale Cafer Kirkit sempre in palla.

Izmir lotta su ogni pallone contro qualsiasi avversario, come si è visto nel match di andata, in particolare nel secondo set finito ai vantaggi. Domenica scorsa in Efeler Ligi, la massima serie turca, è stata sconfitta 3-2 dallo Spor Toto, quarta in classifica dopo Ziraat, Halkbank e Galatasaray. Un match con continui ribaltamenti e un tie-break perso 15-13. L’Altekma ha la “cazzimma”, insomma, che invece è mancata ad Allianz Milano in gara 1 dei play off contro Rana Verona e che la squadra di coach Piazza deve ritrovare in una settimana chiave della stagione, visto che domenica all’Allianz Cloud, alle 19, arriva la Rana e Milano deve provare con i denti ad allungare la serie dei quarti di finale scudetto.

Torniamo alla Challenge. Allianz Milano, priva di Checco Recine, operato lunedì al tendine d’Achille sinistro (si era infortunato proprio nel match di andata contro l’Altekma), deve provare a chiudere i conti al più presto, così come contro i polacchi del Norwid. Un’eventuale vittoria turca per 3-0 o 3-1 comporterebbe infatti il prolungamento del match al golden set, con evidenti problematiche anche di recupero viste le poche ore poi a disposizione verso i play off.

Le parole del tecnico Roberto Piazza-

«La sconfitta di Verona ha comunque consentito ad alcuni nostri giocatori che sono andati in campo di fare esperienza. Sappiamo che contro Izmir sarà una partita molto complicata. Mi aspetto una sfida tutta sulla scia del secondo set giocato a Milano, quindi, ripeto, una gara molto complicata. Dovremo essere bravi a tenere la barra dritta sulle cose che dobbiamo fare, guardando dalla nostra parte e non dalla parte degli avversari».

CHALLENGE CUP-SEMIFINALE DI RITORNO-

Giovedì 12 marzo Ore 19.00

Altekma SK Izmir-Allianz Milano Zhelev (Bul), Elezaj (Kosovo) Andata: Allianz Milano-Altekma SK Izmir 3-0 (25-21, 32-30, 25-18)