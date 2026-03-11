Champions League: Trento ko al Golden Set, passa Varsavia

TRENTO- La corsa stagionale in CEV Champions League si ferma ad un passo dai quarti di finale per la Trentino Itas. Questa sera i Campioni d’Italia non sono infatti riusciti a bissare il risultato ottenuto sette giorni prima in Polonia, cedendo per 2-3 (23-25, 25-19, 25-19, 21-25, 12-15) alla BTS Arena di Trento la gara di ritorno degli ottavi di finale della competizione e poi per 9-15 anche il successivo golden set di spareggio.

Un’eliminazione che è arrivata in maniera rocambolesca, al termine di oltre due ore e quaranta minuti di autentica battaglia, in cui i gialloblù hanno fatto vedere le cose migliori nei primi tre set. Perso allo sprint quello d’apertura, hanno vinto con personalità i successivi due per 25-19, prima di subire il ritorno degli avversari, che con Gomulka (24 punti) e Semeniuk (15, con cinque block) hanno corso verso la vittoria al tie break e alla rimonta anche nel parziale di spareggio, che perdevano 7-4. Non sono bastati i 34 punti di Faure (col 64% a rete, con tre ace e un muro), i 20 di Lavia (con quattro block e due battute punti) e la costante voglia di lottare su ogni pallone per ottenere un posto nelle prime otto della competizione; per la seconda volta in otto partecipazioni agli ottavi di finale della CEV Champions League, Trentino Volley viene eliminata.