Champions League: Conegliano al Pala Verde per chiudere i conti con lo Zeren

VILLORBA (TREVISO)- Prosegue intensa la stagione della Antonio Carraro Prosecco DOC Conegliano che è in piena lotta sia in Champions League che in campionato. Domani, mercoledì 18.00 marzo, per le pantere è arrivato il momento di staccare il pass per la Final Four di Champions League. Al Pala Verde, alle 20.30, è in programma la gara di ritorno dei quarti contro le turche dell' Ankara Zeren Spor Kulübü sconfitte nettamente all'andata per 0-3 (21-25, 18-25, 17-25). La squadra di Santarelli può completare l’opera e vincere almeno due set per centrare lal'obietivo e approdare alla fase finale che si giocherà alla Ülker Sports Arena il 2 e il 3 maggio. In caso di vittoria per 3-0/3-1 dello Zeren, la gara proseguirà al Golden Set per stabilire la vincitrice. Le Pantere bi-campionesse d’Europa in carica, hanno colto ad Ankara la 29 (!) vittoria consecutiva in Champions, record all time nella manifestazione.

PRECEDENTI ED EX: Sono 2 i precedenti della sfida, entrambi giocati nel girone della Champions League corrente dove le Pantere hanno sempre avuto la meglio. Tra le fila di coach Ljubicic c’è la palleggiatrice Ofelia Malinov, gialloblù nella stagione 2016-17

Le parole del tecnico Daniele Santarelli-

« È un periodo appassionante della stagione: ogni tre giorni c’è una gara affascinante in calendario, contro avversari di livello internazionale. All’andata contro lo Zeren abbiamo trovato una squadra forte, ma ne siamo usciti vittoriosi giocando un’ottima partita. Domenica abbiamo giocato contro una Novara che ha caratteristiche diverse, abbiamo mostrato pochi bassi e tanti alti: è stata una settimana intensa, bellissima dal punto di vista pallavolistico anche grazie ai risultati che abbiamo collezionato. Ma quello che abbiamo ottenuto finora conta solo per darci una spinta ulteriore verso i prossimi appuntamenti, quello che conta ora è prepararsi per la sfida di domani in Champions e per Gara 2 a Novara, focalizzandoci sulla prima. Non ci possiamo rilassare, ma dobbiamo trovare la concentrazione gara per gara: stiamo recuperando tutte le pedine, Gabi e Munarini saranno dei nostri. Lo Zeren ha ottimi attaccanti, ricordiamo la partita in casa contro di loro, la più difficile dei tre precedenti stagionali: se non le affrontiamo con la massima concentrazione conosciamo i rischi che ne conseguono, saremo chiamati a giocare a ridosso della perfezione. Dobbiamo partire bene per portare il pubblico dalla nostra parte nell’ultima gara di Champions League al Palaverde di quest’anno, vogliamo conquistare la Final Four come nuovo traguardo della nostra stagione ».

CHAMPIONS LEAGUE RITORNO QUARTI DI FINALE-

Mercoledì 18 marzo Ore 20.30

Antonio Carraro Prosecco DOC- l’Ankara Zeren Spor Kulübü Arbitri: Koen Luts (BEL) e Cristophe Lecourt (FRA) Andata: Ankara Zeren Spor Kulübü-Antonio Carraro Prosecco Doc Conegliano 0-3 (21-25, 18-25, 17-25)