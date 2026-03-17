Cev Cup: Chieri aspetta Dresda per entrare in finale

Dopo la vittoriosa rimonta da 2-0 a 2-3 nella semifinale d’andata, alle ragazze di Negro sarà sufficiente vincere con qualunque risultato per guadagnare un posto nella doppia finale dell’1 e 8 aprile contro una fra Galatasaray e Volutari (all’andata le turche si sono imposte 3-0). Il traguardo è vicino, ma giovedì scorso in Germania la squadra di Waibl ha dimostrato di essere un’avversaria competitiva da non prendere assolutamente alla leggera.

Questo secondo confronto fra Chieri e Dresda cade a due anni meno 48 ore da quello storico 18 marzo 2024 che proprio al Pala Gianni Asti vide le biancoblù sconfiggere 3-1 il Neuchâtel nella finale di ritorno, coronando la sua prima partecipazione alla Coppa Cev con la conquista del trofeo.

Le parole di Sarah Van Aalen

«Domenica contro Macerata abbiamo giocato una buona gara. Certo, all’inizio abbiamo dovuto un po’ prendere le misure, perché abbiamo giocato con un sestetto diverso dal solito e anche loro hanno schierato una formazione diversa da quella che ci aspettavamo. Penso comunque che dopo abbiamo dominato in tutti gli aspetti, quindi sì, sono davvero contenta che siamo riusciti a vincere la nostra prima partita dei Playoff Challenge questo modo. Domani contro Dresda sarà sicuramente importante iniziare bene, perché come abbiamo visto nella semifinale d’andata sono una buona squadra. Possono metterci in difficoltà se non iniziamo a spingere fin dal primo punto. Quindi penso che sarà importante per noi mantenere l’ordine e continuare a fare il nostro gioco, ovviamente con la speranza di qualificarci per le finali».

CEV CUP-SEMIFINALE DI RITORNO-

Mercoledì 18 marzo Ore 20.00

Reale Mutua Fenera Chieri ’76- Dresdner SC Arbitri: Mitrovic (Montenegro), Sanchez-Rodriguez Spa) Andata: Dresdner Sc-Reale Mutua Fenera Chieri ’76 2-3 (25-23; 26-24; 13-25; 14-25; 10-15)