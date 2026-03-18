Appuntamento in programma per giovedì 19 marzo al Burhan Felek Voleybol Salonu di Istanbul, con fischio d’inizio alle ore 17:00 locali (15:00 italiane). Una data e un palcoscenico che rievocano ricordi della prima campagna europea per il club toscano: la Savino Del Bene Volley infatti tornerà in campo esattamente a sette anni dalla sua prima partita a Istanbul. Il 19 marzo 2019 la formazione scandiccese, proprio tra le mura del Burhan Felek, affrontò il Fenerbahçe nella gara di ritorno dei quarti di finale della Champions League.

Giovedì la Savino Del Bene Volley ripartirà forte del netto successo per 3-0 conquistato all’andata tra le mura del Pala BigMat di Firenze. La squadra toscana affronterà questo appuntamento con l’obiettivo di difendere il vantaggio e centrare la qualificazione alla Final Four della massima competizione continentale.

Dopo aver raggiunto per la prima volta questo traguardo nella scorsa stagione, la formazione scandiccese cercherà un successo per confermarsi tra le migliori quattro squadre d’Europa, inseguendo un bis che rappresenterebbe un ulteriore passo nella crescita internazionale del club.

EX E PRECEDENTI

Nelle fila della Fenerbahçe Medicana Istanbul ci sono due giocatrici che in passato hanno militato nella Savino Del Bene Volley:

Bojana Milenkovic, schiacciatrice serba classe ’97, ha indossato la maglia della Savino Del Bene Volley dal giugno 2018 fino al gennaio 2020.

Agnieszka Kąkolewska, coniugata Korneluk, centrale polacca classe ’94, ha giocato nella Savino Del Bene Volley nella stagione 2019-2020.

Tra le fila della Savino Del Bene Volley non sono presenti atlete con dei trascorsi nel Fenerbahçe Medicana Istanbul.

Quello di questo giovedì sarà il quarto confronto tra le due formazioni. Le due squadre si sono infatti già affrontate nella stagione 2018-2019, in occasione dei quarti di finale della CEV Champions League. In quella stagione il Fenerbahçe si impose sulla Savino Del Bene Volley conquistando per 3-1 la gara d’andata giocata al Nelson Mandela Forum di Firenze. La squadra turca centrò poi un successo per 3-2 nel match di ritorno, andato in scena ad Istanbul.

L’ultimo confronto tra le due squadre risale invece proprio alla gara di andata dei quarti di finale della CEV Champions League 2026. L’11 marzo 2026 infatti la Savino Del Bene Volley si è imposta 3-0 tra le mura del Pala BigMat di Firenze.

Più in generale, nel corso della sua storia europea, la Savino Del Bene Volley ha affrontato formazioni turche in diciotto occasioni: il bilancio dei precedenti è favorevole alla squadra scandiccese, che ha conquistato 10 vittorie a fronte di 8 sconfitte.

Le parole del tecnico Marco Gaspari

« Ad Istanbul sarà un inferno. Se qualcuno pensa che Scandicci ha passato il turno fa l’errore più grosso della vita, e tutte le ragazze lo sanno. Noi sappiamo che andremo al Burhan Felek, dove ci sarà un pubblico incredibile. Il Fenerbahçe ha la possibilità di ribaltarla, perché è successo negli anni, è successo anche a noi nel recente passato e loro hanno i mezzi per farlo. Noi dobbiamo giocare la nostra miglior partita in battuta, difesa e attacco perché sabato abbiamo battuto male: non abbiamo sbagliato tantissimo, ma abbiamo battuto male. Nella gara d’andata contro il Fenerbahçe invece abbiamo avuto una qualità di battuta incredibile. Noi dobbiamo partire da quello e dobbiamo ragionare come se dovessimo vincere la partita ».

Le avversarie

Il Fenerbahçe Medicana Istanbul è una delle squadre più competitive d’Europa. La formazione di pallavolo femminile è una delle sezioni della polisportiva fondata nel 1907 a Istanbul, nel quartiere di Fenerbahçe, nel distretto di Kadıköy.

Il club è ad oggi attivo in nove diverse discipline sportive, dal calcio al nuoto.

La squadra di pallavolo femminile ha conquistato nel corso della sua storia 7 campionati turchi, 5 Coppe di Turchia, 6 Supercoppe turche, 1 Campionato mondiale per club, 1 CEV Champions League e 1 CEV Cup.

Guidato dal tecnico italiano Marcello Abbondanza, il Fenerbahçe ha concluso la regular season al secondo posto nella classifica della Sultanlar Ligi, massimo campionato turco di pallavolo femminile. La squadra gialloblù ha raccolto 22 vittorie e 4 sconfitte per un totale di 67 punti e si è posizionata a 6 lunghezze dal primato del VakıfBank.

Nell’ultima giornata di regular season il Fenerbahçe, guidato dai 26 punti di Ana Cristina De Souza, ha ottenuto una vittoria per 3-0 sul campo del Ni̇lüfer Beledi̇yespor Eker.

In virtù del piazzamento al secondo posto in classifica, il Fenerbahçe giocherà i Play Off del campionato turco e in semifinale se la dovrà vedere con lo Zeren Spor, giunto terzo al termine della stagione regolare. Il primo episodio di questo scontro andrà in scena il 29 marzo.

Oltre che sul campionato, il Fenerbahçe dovrà inoltre concentrarsi sulla Coppa di Turchia. Dopo aver vinto la sfida dei quarti di finale contro l’Aras Kargo, il prossimo 24 marzo affronterà la semifinale contro l’Eczacıbaşı.

Il Fenerbahçe è arrivato direttamente ai quarti di finale di CEV Champions League dopo aver chiuso al primo posto nella Pool B della massima manifestazione continentale, piazzandosi davanti a Igor Gorgonzola Novara, Budowlani Łódź e Benfica.

Nelle sfide del proprio girone di Champions, il Fenerbahçe ha chiuso da imbattuto, con sei successi su sei gare disputate e un totale di 17 punti raccolti: bottino che ha fatto della squadra turca la miglior prima classificata della fase a gironi.

Giovedì il Fenerbahçe Medicana Istanbul è atteso in campo con il sestetto composto da Orro al palleggio, Vargas come opposta, Fedorovtseva e Baladin in banda, Erdem Dündar e Korneluk al centro e Örge nel ruolo di libero.

CHAMPIONS LEAGUE RITORNO QUARTI DI FINALE-

Giovedì 19 marzo Ore 15.00 (orario italiano)

Fenerbahçe Medicana Istanbul-Savino Del Bene Scandicci Arbitri: Guillet (Francia), Yriopoulou (Grecia) Andata: Savino Del Bene Scandicci-Fenerbahçe Medicana Istanbul 3-0 (25-23, 31-29, 25-19)