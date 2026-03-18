Challenge Cup: è trionfo Vallefoglia !

ATENE (GRECIA)- Il cielo si tinge di azzurro ad Atene: la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia è campionessa della CEV Challenge Cup 2026! Non si ferma il dominio delle squadre italiane della Serie A nelle competizioni internazionali: nono trofeo consecutivo dal 2023-24, settimo europeo. Le tigri biancoverdi chiudono con il migliore dei finali la prima esperienza europea, permettendo all’Italia di vincere la Challenge Cup per la 27° volta, record assoluto, la quinta consecutiva dopo i successi, nell’ordine, di Scandicci, Chieri, Novara e Roma negli ultimi quattro anni. Il trionfo arriva al termine di un match difficilissimo in casa del Panathinaikos, sostenuto dagli oltre 3500 tifosi greci che hanno trasformato la Indoor Hall di Glyfada ad Atene in un vero e proprio inferno. Il risultato finale è di 0-3 che, unito al 3-2 dell’andata, ha decretato la vittoria delle pesaresi, che riportano un trofeo europeo nelle Marche a distanza di 15 anni dal successo di Urbino in CEV Cup nel 2011.

Nella caldissima arena della capitale greca, Vallefoglia riesce nell’impresa grazie ad un primo set concentrato, in cui De Bortoli e Candi (a fine partita 9 punti con l’80%, 4 muri) hanno fatto la differenza insieme a Bici nel 20-25 iniziale. Il vero punto di svolta è stato però il secondo set, in cui le greche hanno messo in seria difficoltà le ospiti volando addirittura a +8 sul 10-2. Ma la squadra di coach Pistola non si è disunita e man mano ha recuperato la frazione anche per merito della panchina delle pesaresi, che ha trovato in Lazaro e Ungureanu le carte vincenti, pareggiando sul 20-20 e poi spingendosi fino ai vantaggi per il 25-27 che ha di fatto chiuso i conti. Nel terzo set infatti, le biancoverdi hanno passeggiato sulle avversarie dopo un inizio equilibrato, chiudendo la contesa con il punto firmato da Bici valso il definitivo 16-25. Premio di MVP proprio per l’opposta albanese, a referto con 23 punti dopo i 32 della partita dell’andata, in doppia cifra anche Omoruyi con 10 ma è stata tutta la squadra la vera protagonista dell’incontro, difendendo ogni pallone e non lasciandosi intimidire dalla caldissima atmosfera greca.

Le parole di Loveth Omoruyi

« È un’emozione straordinaria, vincere qui di fronte a tutte queste persone, con un’atmosfera così calda, è speciale, anche se il tifo era contro di noi ci ha dato la carica. È una notte indimenticabile per noi e storica per la squadra, essendo il primo trofeo. Sono molto felice, è stato molto difficile ma questo è l’obiettivo che ci eravamo prefissate ad inizio stagione, abbiamo sempre giocato da squadra anche nei momenti difficili e ci siamo meritate questo fantastico traguardo ».

Le parole della Lega Pallavolo Serie A Femminile Mauro Fabris

« Rivolgo i miei più sentiti complimenti alla Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia per la conquista della CEV Challenge Cup. Un plauso speciale va al Presidente Ivano Angeli, capace di guidare il club verso uno storico successo europeo al suo debutto assoluto nella competizione. Questo trionfo, reso possibile grazie al fondamentale impegno degli sponsor, alla professionalità dello staff e al valore delle atlete, conferma la straordinaria qualità diffusa della nostra Serie A1 Tigotà. Con questa vittoria, l’Italia celebra il suo ventisettesimo successo nella competizione e mantiene la coppa per il quinto anno consecutivo, segnando il settimo titolo europeo di fila per i nostri club e il nono includendo gli ultimi due mondiali. Grazie alla Megabox per aver ribadito, ancora una volta, la leadership assoluta della LVF Serie A italiana nel mondo ».

Il tabellino-

PANATHINAIKOS ATENE – MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA 0-3 (20-25, 25-27, 16-25)

PANATHINAIKOS ATENE: Konstantinídou 2, White 11, Papageorgíou, Bennett 13, Lampkowska 13, Šamadan 5, Rógka (L), Rapti, Antonakaki (L), Táni, Chatziefstratiádou 2, Stránzali 2. N.e. Konstantínou, Papa. All. Chiappini.

MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA: Omoruyi 10, Candi 9, Bici 23, Giovannini 5, Butigan 6, Bartolucci; De Bortoli (L), Lazàro, Ungureanu 4. mai come N.e. Mitkova, Stoyanova, Thokbuom, Carletti, Feduzzi. All. Pistola.

ARBITRI Haamberg (Olanda) e Persson (Svezia).

Durata set: 26’, 36’, 27’. Tot: 89’

MVP: Erblira Bici (Megabox Vallefoglia)