Champions League: Perugia torna a sfidare il Las Palmas

Il gruppo bianconero, in versione Sir Sicoma Monini Perugia, è pronto a difendere il titolo, conquistato al termine della scorsa stagione a Łódź, in Polonia.

La sfida dei Quarti, che lo scorso anno era stato un derby italiano con Monza, quest’anno mette sulla strada dei Block Devils la compagine spagnola, già incontrata nella fase a gironi.

È un Quarto di Champions assolutamente inedito: per il Club Voleibol Guaguas è infatti un traguardo storico che senza dubbio rappresenterà uno stimolo per giocarsi questa opportunità a viso aperto. Dall’altra parte i Campioni d’Europa in carica sono determinati a continuare il loro percorso nella massima competizione per club a livello europeo e arrivare fino in fondo, come conferma

Allenamento nel tardo pomeriggio di oggi per i Block Devils direttamente sul campo della Gran Canaria Arena, per riprendere confidenza con gli spazi dell’impianto canario che domani ospiterà il match.

Domani altra sessione di allenamento in campo al mattino, mentre il fischio di inizio della gara è fissato per le 19 (ora locale) e le 20 italiane.

Le parole di Max Colaci

«Siamo concentrati sul campo e sulle cose da fare in campo. Questa secondo me è un’ottima squadra, ha del talento, ci sono tanti argentini in squadra, noi li conosciamo bene per il loro grande carattere e per essere gente che non molla mai. Caratteristiche ben precise perché è una squadra che non regala nulla e che difende tanto quindi ti costringe ad attaccare più volte per portare a casa il punto e quindi bisogna essere ben consapevoli di questo perché può innervosire un po’ questa cosa; invece noi lo sappiamo, abbiamo avuto la fortuna già di affrontarli nel girone e quindi sappiamo cosa ci aspetterà. In più c’è grande voglia da parte nostra di raggiungere la Final Four, ma immagino che la voglia ci sia anche da parte loro. È una prima volta per loro sì, però ecco: all’interno della squadra c’è gente che ne ha disputate di partite importanti e quindi sanno cosa significa giocare partite di questo livello».

I precedenti-

Las Palmas e Perugia si sono già incontrate in questa edizione della Champions League nella fase a gironi: il match di andata risale alla seconda giornata della Pool C, disputatosi alla Gran Canaria Arena il 7 gennaio scorso e vinto dai Block Devils al tiebreak. La gara di ritorno con la squadra canaria si era disputata al PalaBarton Energy il 28 gennaio ed era stata vinta da Perugia 3-1.

CHAMPIONS LEAGUE-ANDATA QUARTI DI FINALE-

Martedì 24 marzo 2026 Ore 20.00

Guaguas Las Palmas – Sir Sicoma Monini Perugia Arbitri Jan Krtick (Repubblica ceca), Vitor Alexandre Goncalves (Portogallo).