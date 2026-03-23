Play Off: Civitanova in campo per l'andata dei Quarti

CIVITANOVA MARCHE (MACERATA)- Impegnativo confronto per la Cucine Lube Civitanova che mercoledì 25 marzo alle 20.00, nella prima sfida dei quarti di finale di Champions League, sfida i polacchi dell' Aluron CMC Warta Zawiercie, formazione che ha vinto la Pool D della fase a gironi.

Lo Zawiercie può inoltre contare su diversi atleti passati dal campionato italiano, uno su tutti Aaron Russell, ammirato a Perugia, Trento e Piacenza; Miguel Tavares Rodrigues, all’opera a Piacenza; Jurij Gladyr, con un trascorso a Siena; ma anche Mateusz Beniek, per una stagione tesserato proprio con Civitanova, nel 2019/20. Anche in questo caso, la partita sarà visibile su Sky e DAZN.

Una rappresentanza della tifoseria dell’Aluron (circa cento sostenitori attesi nelle Marche) sarà presente, mentre il grosso del pubblico è previsto nella gara di ritorno. Sarà fondamentale per i vicecampioni d’Italia capitalizzare la sfida di andata con il sostegno dei Predators contro una grande rivale per poi cercare l’impresa in trasferta a caccia della Final Four di Torino.

CHAMPIONS LEAGUE-ANDATA QUARTI DI FINALE-

Mercoledì 25 marzo 2026, ore 20.30

Cucine Lube Civitanova – Aluron CMC Warta Zawiercie (POL) Arbitri: Ricardo Ferreira (Portogallo) Vasileios Vasileiadis (Grecia)