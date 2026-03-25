Champions League: Civitanova cede in casa 0-3 all'Aluron

Lo Zawiercie brilla in ricezione e in difesa, attua un gioco veloce con Tavares (MVP), vince la sfida al servizio (4 ace a 1) e porta in doppia cifra Russell (12) e Kwolek (10). Tra i biancorossi, che pagano una partenza con il freno a mano tirato, Nikolov chiude da top scorer (17), Loeppky mette a referto 11 punti.

Nel primo set (22-25) lo Zawiercie tiene in ricezione e martella in attacco (71%). La Lube replica con il 59% di positività senza però annullare il gap.

Nel secondo set (16-25) il team polacco si concede il lusso di firmare un 82% di squadra in attacco, con Kwolek autore di 6 punti (83% con un ace).

Il terzo set (29-31) è il più combattuto. Civitanova alza la testa nel finale e trova il sorpasso, ma spreca cinque palle set ai vantaggi prima del ko.

Civitanova si dispone con Boninfante al palleggio, i tre schiacciatori, Loeppky, Nikolov e Bottolo, i centrali Gargiulo e D’heer, Balaso libero. Polacchi schierati con Tavares al palleggio e Boladz opposto, Kwolek e Russell laterali, l’ex biancorosso Bieniek e Gladyr al centro, Popiwczak libero.

Avvio complicato per la Lube, che fatica a eludere il muro ospite (1-5). I padroni alzano gradualmente il livello e proprio con il block di Gargiulo si portano a -2 (8-10). Il parziale diventa più equilibrato e sull’ace di Boninfante la situazione è di 14-15. L’Aluron torna sul +3 dopo un salvataggio miracoloso e il successivo tocco beffardo di Bieniek (16-19). Sotto 21-24, la Lube annulla una palla set, ma cade sulla stoccata di Boladz (22-25).

Il secondo set si apre punto a punto, ma gli ospiti sono più precisi e veloci. Una situazione che porta gli uomini di Winiarski sul +5 contro una Lube irriconoscibile al servizio e troppo timorosa (7-12). Nikolov provano a scuotere la squadra, Medei inserisce la diagonale composta da Orduna e Kukartsev e sul 9-15 chiama un time out. Il Club placco gioca in sicurezza, ma i padroni di casa concedono troppo e sul punteggio di 11-18 tornano in formazione tipo. Dopo un altro errore gratuito (11-19), Medei inserisce Duflos-Rossi. Sul 13-21 Podrascanin entra per D’heer. Il divario al servizio si riassume negli ultimi due punti dei polacchi, uno con l’ace di Kwolek e l’altro con l’errore dei cucinieri dai nove metri (16-25).

A spezzare l’equilibrio nel terzo set sono l’ace di Gladyr e un errore biancorosso (9-12). Piove sul bagnato quando la Lube incassa anche l’ace di Tavares (10-14). Immediato il time out di Medei. Le combinazioni di Boninfante e Nikolov provano a invertire la rotta (12-14). Riprendono le sfuriate degli ospiti e dopo l’ace di Boladz (14-18) Medei chiama un altro time out. Civitanova reagisce e accorcia con il tocco di Gargiulo per poi ridurre al minimo le distanze su uno dei rari errori dello Zawiercie (17-18). Sul più bello i cucinieri si complicano la vita da soli (17-20) per poi reagire nuovamente in attacco (19-20) e trovare il pari sul diagonale di Nikolov, che si ripete sull’azione decisiva per il sorpasso (22-21). Il controsorpasso è firmato Bieniek (22-23), ma Loeppky risponde (23-23). C’ è spazio per Duflos-Rossi. L’errore al servizio della Lube dà un match ball ai rivali che sparano fuori (24-24). Civitanova mette il naso avanti con il muro di Boninfante, ma D’Heer batte out (25-25). Ai vantaggi la Lube non capitalizza altre 4 palle set e incassa il muro del 29-30 per poi sbagliare l’attacco del possibile pareggio (29-31).

Le parole del tecnico Giampaolo Medei

« Il nostro servizio stasera non ha funzionato, devo dire che loro per due set e mezzo hanno tenuto un livello di gioco molto alto, ma questo ce lo aspettavamo. Noi non siamo riusciti a mettere quel qualcosa in più e abbiamo pagato la partenza di un primo set che poi è stato molto equilibrato. Mi è piaciuta la reazione della squadra nel terzo set perché siamo riusciti a guadagnarci delle occasioni per allungare la partita e portare a casa quel set. Non siamo stati abbastanza lucidi ed è un peccato. Comunque abbiamo ancora una partita da giocare, sappiamo che sarà difficilissimo come lo è stato stasera. Sono convinto che possiamo dire la nostra credo che avremo anche meno pressione. Oggi un po' l’abbiamo sentita quando la partita si è fatta difficile e a questo punto credo che ce la dovremo scrollare di dosso e giocare tutte le nostre carte in Polonia ».

Le parole di Fabio Balaso

« Lo Zawiercie ha giocato molto bene, ma noi li abbiamo aiutati con i nostri errori. Soprattutto al servizio dove non siamo riusciti a essere incisivi. Il loro palleggiatore ha gestito in maniera ottimale la squadra. Sappiamo che al ritorno sarà durissima, ma dobbiamo resettare e provarci. Andremo lì senza nulla da perdere a caccia di un'impresa cercando di proporre la nostra migliore pallavolo. In alcuni momenti stasera siamo stati bravi, ma loro avevano qualcosa in più. Torno sempre sul nostro servizio, oggi è mancato. Siamo fiduciosi nelle qualità del gruppo e andremo in casa loro a lottare! ».

Il tabellino-

CUCINE LUBE CIVITANOVA – ALURON CMC WARTA ZAWIERCIE 0-3 (22-25, 16-25, 29-31)

CUCINE LUBE CIVITANOVA: D'heer 3, Gargiulo 6, Loeppky 11, Orduna, Balaso (L), Boninfante 2, Nikolov 17, Kukartsev, Podrascanin, Bottolo 6, Duflos-Rossi 2. N.E. Bisotto, Hfaiedh, Tenorio Capeloci. All. Medei.

ALURON CMC WARTA ZAWIERCIE (POL): Kwolek 10, Russell 12, Boladz 8, Popiwczak (L), Nowosielski, Gladyr 6, Tavares Rodrigues 2, Bieniek 9, Ensing, Łaba. N.E. Zniszczol, Czerwinski, Markiewicz, Ogorek. All. Winiarski.

ARBITRI: Ferreira (POR) e Vasileiadis (GRE)

Durata set 26’, 22’, 35’. Tot. 83’.

MVP: Tavares Rodrigues (Aluron Cmc Warta Zawiercie)

Spettatori: 2.813.