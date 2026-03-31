Champions League: Perugia-Las Palmas si giocano la Final Four

Le parole di Kamil Semeniuk

« La partita a Las Palmas, durante i primi due set era stata sotto controllo dalla nostra parte, ma dopo non lo so, abbiamo lasciato forse troppo spazio e libertà ai nostri avversari per esprimere il loro gioco. Abbiamo già giocato con loro tre partite, questa sarà la quarta e noi sappiamo bene che loro hanno giocatori molto esperti che hanno giocato tantissime partite anche molto importanti, quindi se lasciamo, come abbiamo fatto a Gran Canaria, spazio per loro, per mostrare il loro livello, loro possono giocare molto bene, come hanno fatto vedere in casa, e per noi quella partita è diventata molto complicata, ma alla fine siamo riusciti a vincere e questo è più importante; ovviamente volevamo vincere da tre punti, così in questa gara di ritorno a Perugia sarebbero bastati due set, invece adesso dobbiamo vincere comunque, ma meglio cosi: dobbiamo vincere e cercheremo di raggiungere questo obiettivo dall’inizio fino alla fine ».

Le parole di Wassim Ben Tara

« È sicuro che come ogni squadra anche loro hanno punti deboli, ma l’importante è per noi scendere in campo concentrati sul nostro gioco. È vero, questa squadra ormai è la quarta volta che la affrontiamo e la conosciamo molto bene, è sicuro che il nostro staff farà di tutto per aiutarci ad essere pronti, sfruttare i loro punti deboli e provare a fermare i loro punti forti. Queste settimane sono state un po’ differenti rispetto a quelle a cui eravamo abituati nel corso della stagione, perché non avevamo mai avuto tanto tempo per lavorare fisicamente. Penso che questo tempo che abbiamo adesso ci è servito per fare un bel focus su questo, anche tornare ad allenarci 6 contro 6 aiuta molto perché non abbiamo avuto modo di lavorare molto su questo tipo di allenamento quest’anno, con una partita ogni tre giorni. Sicuramente il focus è quello di essere pronti per la partita che arriva ».

Le parole del direttore sportivo Goran Vujevic

« La squadra turca dello Ziraat ha confermato il gioco che sta facendo in tutta la stagione, è arrivata prima classificata su tutti i gironi e ha vinto 3-0 a Resovia, in Polonia: è un campo difficile, quindi è una grande pretendente, ad oggi, come favorita a qualificarsi alle Final Four, poi c’è il risultato un po’ sorprendente di Varsavia che è passata con Trento all’ultimo tuffo, vincendo al Golden set la gara di ritorno degli ottavi di finale, e adesso ha vinto in casa l’andata dei Quarti con Lublino, una vittoria da tre punti, quindi nel ritorno avrà tutte le chance di fare una grande sorpresa e di eliminare il Lublino di Leon. Ovviamente è uno scontro tra due grandi squadre polacche ed è ancora tutto aperto. Il terzo Quarto di finale è quello di Zawiercie, che è prima classificata in Polonia, che ha ottenuto il massimo risultato in casa della Lube: ha vinto 3-0 e confermato il proprio stato di forma, è arrivata anche prima nel campionato polacco, quindi anche loro sono con un piede in Final Four. Ovviamente c’è tutto da confermare in gara 2 perché con questo sistema bisogna vincere due partite, non ne basta una, e bisogna giocare la gara di ritorno con massima attenzione per assicurarsi il passaggio di turno nelle semifinali di Champions ».

CHAMPIONS LEAGUE-GARA DI RITORNO QUARTI DI FINALE-

Mercoledì 1 aprile 2026, ore 20.30

Sir Sicoma Monini Perugia – Guaguas Las Palmas (ESP) Arbitri: Wim Cambré (Bel), Benone Visan (Bel) Andata: – Guaguas Las Palmas- Sir Sicoma Monini Perugia 2-3 (23-25, 19-25, 25-21, 25-23, 13-15)