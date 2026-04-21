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Cev Cup: Piacenza ospita il Luneburg nell'ultimo atto della manifestazione

Domani alle 20.00 la formazione biancorossa, in un PalaBanca sold out, vincendo due set conquisterebbe la Coppa, mettendo in bacheca il primo trofeo internazionale della sua storia
1 min
GAS SALES BLUENERGYSVGCev Cup
Cev Cup: Piacenza ospita il Luneburg nell'ultimo atto della manifestazione

PIACENZA- La Gas Sales Piacenza pronta ad ospitare il SVG Luneburg nella gara di ritorno della Finale di Cev Cup. Domani alle 20.00, davanti al pubblico del Pala Banca già sold out, la formazione di Boninfante, forte del 3-0 conquistato in Germania, è ad un passo dal trionfo. Ai biancorossi basterà vincere due set per alzare per la prima volta un trofeo internazionale e dare inizio alla festa.

Nella gara di andata a prendersi la scena fu soprattutto Alessandro Bovolenta, che chiuse la sua sfida con 17 punti totali, seguito dalle prestazioni di José Gutierrez (11) e di Efe Mandiraci (10). In casa Luneburg, il top scorer è stato Daniel Gruvaeus (11).

CEV CUP 2026-FINALE DI RITORNO-

Mercoledì 22 aprile, ore 20.00

Gas Sales Bluenergy Piacenza – SVG Luneburg (GER) Arbitri: Suleyman Yalcin, Raquel Portela Andata: SVG Luneburg- Gas Sales Bluenergy Piacenza  0-3 (24-26, 22-25, 16-25)

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