Champions League: Conegliano e Scandicci sfidano VakifBank e Eczacibasi

Un obiettivo possibile anche quest’anno, poiché le due squadre saranno ancora dalla parte opposta del tabellone: la formazione di coach Daniele Santarelli sfiderà il VakifBank Istanbul di Giovanni Guidetti alle ore 16 di sabato 2 maggio, mentre alle 19 dello stesso giorno le ragazze di coach Marco Gaspari se la vedranno contro l’altra formazione turca, l’Eczacibasi Istanbul del quarto coach italiano, Giulio Cesare Bregoli. Domenica 3 maggio in programma le due finali, sempre alle ore 16 (3° posto) e alle 19 (finalissima). Tutte le partite saranno trasmesse in diretta da DAZN e Sky Sport.

Quella tra la Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano e il VakifBank Istanbul sarà la sfida tra due squadre che hanno marchiato a fuoco gli ultimi 15 anni della pallavolo europea, spartendosi le ultime cinque edizioni della massima competizione continentale. Tre Champions League in bacheca per le pantere, bicampionesse in carica (2021, 2024, 2025), sei per le giallonere (2011, 2013, 2017, 2018, 2022, 2023), tutte sotto la guida dei coach Santarelli e Guidetti. Tante sfide al cardiopalma nei dieci precedenti, come le Finali del 2017, 2021 e 2022 e le sfide mondiali del 2019 e del 2022. Le campionesse d’Italia delle ex Zhu, Gabi e Haak hanno raggiunto la Final Four dopo aver chiuso la Pool D al primo posto e aver battuto le turche dello Zeren Ankara nei quarti di Finale; le campionesse di Turchia di Boskovic, Markova e Gunes hanno invece vinto la Pool A e poi superato la Numia Vero Volley Milano nei quarti. Assente di lusso tra le pantere Cristina Chirichella, che durante gli allenamenti di questa settimana ha subìto la rottura del legamento crociato. Aggregata al gruppo la giovanissima classe ’09 Zoe Airhienbuwa.

Dall’altro lato della griglia, seconda apparizione consecutiva in Final Four per le campionesse del mondo e vicecampionesse europee della Savino Del Bene Scandicci, pronte ad affrontare l’Eczacibasi Istanbul. La squadra di coach Gaspari ha conquistato l’accesso all’appuntamento turco chiudendo al secondo posto la Pool A, superando poi Novara nel turno playoff e imponendosi nei quarti di finale contro il Fenerbahce. L’Eczacıbaşı del coach ex Chieri Giulio Cesare Bregoli è arrivato direttamente ai quarti di finale di CEV Champions League dopo aver chiuso al primo posto nella Pool C della massima manifestazione continentale, nei quarti, ha poi superato le polacche del Developres Rzeszow. In campionato, entrambe le formazioni si sono fermate in semifinale, le toscane cedendo a Milano e le turche arrendendosi al VakifBank. Ex dell’incontro Ognjenovic da un lato e Stysiak dall’altro, tra le turche presenti anche diverse atlete passate dalla Serie A come Rettke, Jack-Kisal e Karakurt.

La Serie A andrà a caccia del terzo titolo europeo consecutivo, ventesimo della storia a soli tre trofei dal record della Russia (23). Oltre a Conegliano, tre volte campionesse d’Europa, le altre squadre italiane iridate sono Bergamo (7), Ravenna, Perugia e Matera (2 a testa), infine Modena, Novara, e Casalmaggiore con un trionfo. Considerando tutte e tre le manifestazioni continentali, l’Italia è al primo posto per numero di coppe vinte con 63, la somma di 19 CEV Champions League, 17 CEV Cup e 27 CEV Challenge Cup.

Le parole del tecnico della Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano Daniele Santarelli

« Ci apprestiamo a vivere una Final Four affascinante: 4 delle migliori squadre al mondo mostreranno un volley di altissimo livello, si proporrà ancora la sfida tra Italia e Turchia. Dal canto nostro, la concentrazione è esclusivamente rivolta alla semifinale con il Vakif che, a mio avviso, è la squadra più forte ai nastri di partenza delle finali: se proprio devo scegliere una formazione che appare quella più avvantaggiata, scelgo loro. Per storia nella competizione, potenziale tecnico e spinta del pubblico di casa, li vedo leggermente avanti rispetto a tutti. Ma è davvero complicato fare pronostici su cosa succedere, la Champions si deciderà in due giorni dove tutto può succedere. Sappiamo, dunque, che la semifinale sarà difficile, anche perché il nostro modo di giocare è diverso da quello delle nostre avversarie; ci siamo preparati al Palaverde per contrastare i loro attaccanti proponendo una solidissima struttura per il muro e difesa, ma sarà compito nostro pungere sui loro punti deboli. Anche Scandicci-Eczacibasi sarà una partita equilibrata, piena di campionesse ben allenate: mi aspetto semifinali meravigliose in cui i dettagli faranno la differenza. Ma la voglia di vincere, l’atteggiamento e l’aspetto psicologico saranno dei fattori in grado di determinare un risultato o l’altro. Per quanto ci riguarda, conta solo il presente: il passato in Champions è roba per gli annali, affronteremo una squadra fortissima e per batterla dovremo esprimere il nostro massimo potenziale, contro il Vakif saremo chiamati a giocare anche sopra i nostri standard. Vogliamo allungare la nostra striscia europea vincente, ma senza esagerare con i pensieri: ogni stagione è differente e nasconde insidie a sé, lo dico sempre. Le pressioni fanno parte del nostro lavoro, ma le viviamo con serenità: noi come A. Carraro Prosecco DOC conosciamo i nostri obiettivi e ci approcciamo alla Final Four con la gioia di esserci ancora, con l’ambizione di vivere altri giorni appassionanti e intensi. La Turchia è un territorio che respira sport e conosce la pallavolo ai massimi livelli, giocheremo in un palazzetto splendido che farà sentire il suo calore a tutte le squadre. Sarà uno spettacolo meraviglioso per tutti i tifosi: ringrazio già chi ci segue da casa e chi ci supporta in ogni modo, non vediamo l’ora di abbracciare i nostri sostenitori lunedì a Conegliano per celebrare un’altra stagione fantastica ».

Le parole del tecnico della Savino Del Bene Scandicci Marco Gaspari

« Eczacıbaşı è una società abituata a questi palcoscenici. Oltre ad aver vinto la Champions League, come tutte le altre squadre coinvolte nella Final Four ad eccezione nostra, è anche un club che negli ultimi anni ha sempre avuto roster di grandissimo livello. Quest’anno, pur avendo rinnovato parecchio dopo le partenze, tra cui quelle importanti di Boskovic al Baladin, ha comunque dimostrato grande maturità e grande qualità, riuscendo a raggiungere la Final Four. È una squadra molto fisica, con tanti centimetri, grande forza e tante abilità a muro. È una formazione che bisogna cercare di tenere il più possibile lontana dalla rete. Noi dovremo sfruttare il nostro punto di forza, che è la battuta, per cercare poi di essere molto organizzate sulle loro attaccanti esterne. Hanno attaccanti diverse tra loro: Magdalena Stysiak, che ha la capacità di attaccare anche palloni un po’ più rapidi; Ebrar Karakurt, molto abile e protagonista di un’ottima stagione sulle palle alte; e Yaprak Erkek, che ha dato una prova di continuità davvero notevole, mettendo in mostra anche grandi abilità tecniche. A queste si aggiungono due centrali molto offensive come Dana Rettke e Sinead Jack-Kisal, oltre all’alternanza tra le palleggiatrici che ha giovato molto al sistema di coach Bregoli. Ci aspetta quindi un avversario tosto, secondo me molto motivato ed entusiasta di giocarsi questa Final Four, visto che, come noi, ad inizio stagione non partiva tra le squadre messe in prima fila per raggiungere la Final Four. Sarà una partita tutta da vivere: dobbiamo avere grande rispetto dell’avversario, ma allo stesso tempo giocarci tutto fino in fondo, perché vogliamo riproporre quello che siamo riusciti a fare lo scorso anno ».

IL PROGRAMMA DELLA FINAL FOUR DI CHAMPIONS LEAGUE

2 maggio – Semifinali

VakifBank Istanbul – A. Carraro Prosecco DOC Conegliano Ore 17.00 locali (16.00 italiane)

Eczacibasi Dynavit Istanbul – Savino Del Bene Volley Ore 20.00 locali (19.00 italiane)

3 maggio – Finali

Finale 3°-4° posto Ore 17.00 locali (16.00 italiane)

Finale 1°-2° posto Ore 20.00 locali (19.00 italiane)