Champions League: anche Scandicci ko al tie break, in finale va l'Eczacibasi

Partenza convincente delle toscane di coach Gaspari, che vanno avanti grazie al 25-20 del primo set. La formazione di coach Bregoli non si disunisce e riparte con forza nella seconda frazione, poggiandosi sulla verve di una Stysiak in gran forma e sugli spunti di Jack e Karakurt: sul 20-25 arriva il pareggio nel conto dei set, poi il 17-25 del terzo parziale regala il vantaggio alle turche. Scandicci non molla e con il supporto della solita Antropova ritrova ritmo e conquista il 2-2 con il punteggio di 25-21. Ma ad arrivare con maggiori energie al parziale decisivo sono le ragazze di casa, che dà subito staccano le avversarie fino all’8-15 che chiude l’incontro. Top scorer del match l’opposta azzurra con 34 punti, dietro di lei la pari ruolo avversaria, che si ferma a 30. In doppia cifra anche Karakurt (18), Jack (13) e Skinner (11).

Le parole del tecnico Marco Gaspari

« E’ stata una partita divisa in tante partite, a mio avviso l’Eczacibasi ha strameritato la vittoria non tanto per il risultato finale ma per aver tenuto bene la ricezione e per giocato una gara con tanta qualità in attacco che da quelle altezze è difficile contenere con una squadra come la nostra. Noi siamo mancati in attacco e questo ci ha pesato tantissimo perché eravamo diventati leggibili e scontati. Loro sono una squadra molto fisica e se non sei pronto tutto diventa difficile. Puntavamo molto sulla battuta ed oggi abbiamo sbagliato poco ma non abbiamo forzato tanto ».

Il tabellino-

ECZACIBASI DYNAVIT ISTANBUL – SAVINO DEL BENE SCANDICCI 3-2 (20-25, 25-20, 25-17, 21-25, 15-8) –

ECZACIBASI DYNAVIT ISTANBUL: Stysiak 30, Jack-Kisal 13, Erkek 7, Sahin 6, Rettke 5, Karakurt 18, Sebnem Akoz (L), Ozdemir, Diken, Smrek 2, Plummer 9. Non entrate: Ozel (L), Aygun, Maglio. All. Bregoli.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Skinner 11, Bosetti 7, Ognjenovic 4, Nwakalor 8, Antropova 34, Weitzel 8, Castillo (L), Ribechi (L), Bechis, Ruddins, Franklin 2, Graziani. Non entrate: Traballi, Mancini. All. Gaspari.

ARBITRI: Sikanjic, Glod.

Durata set: 24′, 28′, 23′, 36′, 14′; Tot: 125′.