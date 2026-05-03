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La Champions League è del VakifBank

La formazione di Guidetti per la settima volta sul tetto d'Europa. In finale Boskovic e compagne si sono imposte 3-1 (25.20; 25-21; 21-25; 25-18) sulle connazionali dell'Eczacibasi
1 min
VakifBankEczacibasiChampions League
La Champions League è del VakifBank
ISTANBUL (TURCHIA)-Per la settima volta nella sua storia il VakifBank Istanbul alza la Champions League. Questo il verdetto della Final Four che ha visto Conegliano e Scandicci cadere in semifinale. Nella finale tutta turca la formazione di Giovanni Guidetti ha superato 3-1 (25.20; 25-21; 21-25; 25-18) l’Eczacibasi trascinata dalle due fuoriclasse Boskovic (33 punti) e Markova (26). Nell'albo d'oro le turche succedono a Conegliano che aveva dominato le ultime due edizioni.  

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