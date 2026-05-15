Capitani e allenatori presentano la Final Four di Champions

Durante la conferenza stampa, moderata da Federico Ferraro (Ufficio Stampa CEV), hanno preso parte i tecnici e i capitani delle quattro squadre finaliste: Angelo Lorenzetti (allenatore Sir Sicoma Monini Perugia), Simone Giannelli (capitano Sir Sir Sicoma Monini Perugia), Kamil Nalepka (allenatore PGE Projekt Warszawa), Damian Wojtaszek (capitano PGE Projekt Warszawa), Michal Winiarski (allenatore Aluron CMC Warta Zawiercie), Mateusz Bieniek (capitano Aluron CMC Warta Zawiercie), Mustafa Kavaz (allenatore Ziraat Bankkart Ankara) e Nimir Aziz (capitano Ziraat Bankkart Ankara).

Le parole di Damian Wojtaszek

« Sono molto contento di essere qui, non era scontato a inizio anno. È un privilegio esserci. Non è stata una stagione semplice; quest’anno ci sono due squadre polacche alla Final Four e speriamo si sfidino in finale ».

Le parole di Simone Giannelli

« Lo scorso anno è stato un momento storico per noi. Non possiamo dare per scontata la partecipazione, per la seconda volta consecutiva, a una Final Four di Champions League. Questa importante manifestazione si inserisce nel calendario del nostro campionato nazionale e prevede molti viaggi in giro per l’Europa. Siamo desiderosi di fare del nostro meglio a partire dalla semifinale di domani. Apprezzo la formazione polacca per i risultati che ha ottenuto fin qui e domani, a partire dalle ore 17, sarà una partita molto interessante da seguire ».

Le parole di Nimir Aziz

« Ho giocato la mia prima Final Four nel lontano 2013 con Cuneo e giocavo come palleggiatore, era un’altra fase della mia carriera, ma anche una storia diversa della pallavolo europea. Ho poi giocato una seconda Final Four a Verona con Simone Giannelli e Angelo Lorenzetti in panchina, ma non siamo riusciti a vincere il titolo. La motivazione è alta perché è un trofeo che manca nella mia bacheca personale. La stagione del mio club è stata piena di successi quest’anno, ma questo ormai non conta più e si riparte da zero domani. La concentrazione è massima ed è tutta sulla Champions League ».

Le parole di Mateusz Bieniek

« Ci siamo qualificati per la seconda volta alla Final Four di Champions League e questo dimostra il buon lavoro che la società sta facendo. Devo dire che non è stato facile raggiungere questa fase finale. Sappiamo che la squadra turca che incontreremo in semifinale è molto forte e, in questa stagione di Champions League, non ha mai perso “.

Le parole di Kamil Nalepka

« Ho preso le redini di questo club a fine gennaio e il nostro percorso per arrivare fin qui non è stato certamente semplice. Ci siamo qualificati come terza squadra del nostro raggruppamento, poi abbiamo affrontato gare impegnative nei quarti di finale. Sono onorato di sedere qui oggi in mezzo a tre allenatori di assoluto valore e per me questo significa molto. I miei giocatori mi danno un supporto incredibile e anche nella preparazione della Final Four sono stati fantastici ».

Le parole di Angelo Lorenzetti

« Anche io sono felice di essere qui. Sono il più grande tra gli allenatori presenti e ringrazio davvero i miei giocatori, che continuano a farmi vivere momenti bellissimi. Lo scorso anno abbiamo vinto il titolo, ma non siamo qui a Torino per difenderlo: siamo qui perché abbiamo meritato sul campo questa qualificazione. Vogliamo sicuramente fare molto bene, con la consapevolezza però dell’alto livello di questa Champions League. Arrivano a questa fase finale squadre tecnicamente molto valide e simili a quelle dello scorso anno, ma con un’autostima più alta. C’è tanto sorriso e voglio che questa gioia continui a rimanere nei miei giocatori, dal primo all’ultimo punto di questa Final Four, perché esserci ancora una volta è una cosa straordinaria ».

Le parole di Michal Winiarski

« Siamo soddisfatti per aver conquistato, per la seconda stagione consecutiva, la Final Four e questa è la prova dell’enorme lavoro svolto dal club e da tutti i componenti della squadra. Ciò che più è importante è divertirsi e rimanere rilassati, perché ci sono quattro squadre ugualmente forti. Credo che chi riuscirà a mantenere anche questo approccio di leggerezza potrà dire la propria e togliersi delle belle soddisfazioni, sollevando poi il trofeo della Champions League ».

Le parole di Mustafa Kavaz

« Il nostro club è alla ricerca del primo titolo europeo nella pallavolo maschile. Vogliamo quindi far sognare la nostra gente e realizzare qualcosa di mai accaduto a livello europeo per una squadra turca.I successi che stiamo raccogliendo negli ultimi anni non nascono certamente dal nulla, ma sono il frutto di investimenti cominciati sei anni fa. In tutto questo periodo la società ha lavorato molto intensamente e i risultati ora sono sotto gli occhi di tutti. Lo scorso anno abbiamo vinto la Coppa CEV e siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto. Parlando con il mio capitano Nimir, ci siamo detti che questo ora non conta più. Dobbiamo pensare solo a queste finali, perché il livello di questa Champions League è davvero alto e bisognerà lottare fino all’ultimo punto per cercare di strappare la vittoria e conquistare il titolo ».