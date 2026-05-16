Perugia da applausi: Varsavia ko in tre set, è finale di Champions League

TORINO- La Sir Sicoma Monini Perugia si è dimostrata inarrestabile e ha superato con il punteggio di 3-0 (25-19, 25-20, 26-24) il PGE Projekt Warszawa nella semifinale della CEV Champions League maschile. Grazie a questo importante successo, la formazione campione d’Italia e del mondo allenata da Angelo Lorenzetti ha conquistato meritatamente l’accesso alla finale per il titolo, in programma domani 17 maggio alle ore 20.30, in diretta televisiva su Sky Sport (streaming disponibile anche su NOW) e DAZN.

Il primo set è cominciato con le due squadre che hanno intrapreso una serrata lotta punto a punto (5-5, 8-8). Nella fase centrale del set la Sir di Lorenzetti ha provato a trovato un break (16-13). Giannelli e compagni hanno tenuto alta la concentrazione e Varsavia sotto nel punteggio (18-16). Nel finale è bastata una gestione del vantaggio da parte della Sir Sicoma Monini Perugia per chiudere il primo parziale 25-19.

Secondo parziale iniziato come è finito il primo. Perugia avanti nel punteggio e in pieno controllo del gioco. La gara, continuata con una certa intensità, ha visto ancora una volta gli umbri padroni del campo (17-11) e nel finale al secondo set point a disposizione hanno chiuso la pratica 25-20.

Copione invariato nel terzo set con Perugia che ha provato a fare subito il vuoto e un ace di Plotnytskyi ha portato gli umbri sul +4 (7-3). L'attacco perugino ha continuato a non dare tregua al PGE Warsza che è scivolata dietro (17-10). Nella parte finale del set la formazione polacca con orgoglio ha recuperato lo svantaggio fino a trovare il pareggio sul 22-22.

Nel finale Perugia, sostenuta dal suo caloroso pubblico che non ha smesso mai di incitare, dopo aver annullato una palla set agli avversari ha chiuso il parziale e partita 26-24.

La Sir Sicoma Monini Perugia ha compiuto, fin qui, un percorso praticamente perfetto in Champions League, conquistando sei vittorie nella fase a gironi e due successi nei quarti di finale, oltre all’affermazione odierna contro Varsavia in semifinale.

Per la formazione umbra si tratta della terza finale della sua storia, dopo quella del 2017 a Roma, quando fu sconfitta dallo Zenit Kazan, e quella dello scorso anno, conclusa poi con il successo per 3-2 contro lo Zawiercie.

Alle ore 20.30 scenderanno in campo, sempre all’Inalpi Arena, l’Aluron CMC Warta Zawiercie e lo Ziraat Bankkart Ankara che si contenderanno l’altro posto in finale.

Le parole del tecnico Angelo Lorenzetti

« È stata una partita dove tutte e due le squadre non hanno spinto tanto in battuta: noi sapevamo che loro, con Tillie, che copre più di metà campo ed è forse uno dei migliori ricevitori al mondo, e un libero molto esperto, difficilmente avremmo ricavato qualcosa dalla battuta e quindi siamo stati un po’ attendisti, poi, quando noi facevamo più cambiopalla di loro, nel secondo set hanno sbagliato, e invece nel terzo set hanno fatto un’accelerazione che ci è stata “fatale”, erano delle belle battute. Io sono strafelice perché prima di pensare alla Finale, Perugia è ancora al Campionato del Mondo e di questo sono grato ai giocatori e soprattutto i giocatori che il prossimo anno non ci saranno: ci lasciano questa eredità ed è un valore importante. Il prossimo anno, su quell’aereo, saranno più di 14 ».

Le parole di Kamil Semeniuk

« Sicuramente la chiave è stato lo stare sempre “insieme” sul campo, perché se guardiamo i risultati di questi primi set che abbiamo vinto con un po’ di vantaggio, potrebbe non sembrare, ma questa partita non è stata affatto facile. Abbiamo dovuto prestare molta attenzione, come nell’ultimo set in cui abbiamo avuto un grande vantaggio, ma a un certo punto siamo stati un po’ “rilassati” e meno concentrati e quel vantaggio è un po’ calato, ma alla fine abbiamo vinto anche questo terzo set che è molto importante per noi: quando si gioca questo torneo, più veloce si vince la prima partita, meglio è, perché domani giochiamo una partita ancora più importante! ».

Le parole di Massimo Colaci

« Innanzitutto sono molto felice per la partita di oggi, perché è stata molto complicata. I primi due set non è sembrato, ma ci sono state tante azioni lunghe e noi siamo stati bravi a rimanere sempre lì, attaccati, in partita e soprattutto nel finale del terzo set. Secondo me siamo stati molto bravi nella fase sideout, soprattutto nei primi due set, abbiamo tenuto bene in particolar modo sui loro battitori migliori, sulle loro variazioni e l’abbiamo portata a casa, abbiamo cambiato battitore abbastanza velocemente. Poi chiaramente, quando abbiamo battuto bene, anche la fase break è stata molto importante; abbiamo portato a casa dei break importanti, anche se poi alla fine abbiamo sbagliato un po’, quindi secondo me la chiave è stata questa ».

Il tabellino-

SIR SICOMA MONINI PERUGIA- PGE PROJEKT WARSZAWA 3-0 (25-19; 25-20; 27-25)

SIR SICOMA MONINI PERUGIA: Dzavoronok, Cvanciger, Giannelli 6, Loser 10, Ben Tara 18, Solé 1, Colaci (L), Ishikawa, Semeniuk 10, Plotnytskyi 10, Russo 5. N.E. Argilagos, Gaggini, Crosato. All. Lorenzetti.



PGE PROJEKT WARSZAWA (POL): Kochanowski 6, Firlej, Klos 4, Tillie 12, Semeniuk 4, Gomulka 19, Koppers 3, Wojtaszek (L), Firszt 5, Weber 1, Kozlowski. N.E. Olenderek, Strulak. All. Nalpek.

ARBITRI: Pop, Ovuka.

Durata set: 29′, 31′, 36′; tot: 96′.

Il programma delle finali

Domenica 17 maggio

Finale 3°-4° posto Ore 17

Finale 1°-2° posto Ore 20.30