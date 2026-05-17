Perugia concede il bis, la Champions League è sua

Per la formazione umbra guidata in panchina da Angelo Lorenzetti, già Campione d’Italia e del Mondo, un altro strepitoso successo nella massima competizione riservata ai club europei. Nel pomeriggio all’Inalpi Arena è andata in scena la finale per il terzo e quarto posto, dove si sono affrontati PGE Projekt Warszawa e Ziraat Bankkart Ankara. Ad imporsi è stata la squadra turca con il punteggio di 3-2 (20-25, 25-23, 13-25, 25-23, 15-11).

La finale tra Perugia e Zawiercie è stata anche l’ultima partita giocata dal libero Max Colaci che ha annunciato il suo ritiro dalla pallavolo giocata. Per Colaci si tratta della sua terza Champions League vinta, dopo i successi ottenuti con la Trentino Volley nella stagione 2010-11 e quello dello scorso anno proprio con Perugia.

Colaci, invece, con la nazionale italiana ha collezionato ben 147 presenze distribuite in otto stagioni tra il 2014 e il 2021. Con la maglia azzurra ha conquistato la medaglia d’argento ai Giochi di Rio 2016, la medaglia di bronzo ai Campionati Europei 2015 e la medaglia d’argento alla Word Cup sempre nel 2015.

Tornando, invece, alla finale primo e secondo posto tra Perugia e Zawiercie il primo set è cominciato all’insegna dell’equilibrio con le due formazioni che hanno lottato a lungo punto a punto. Nella fase centrale del set la formazione polacca di Zawiercie ha compiuto il sorpasso (18-17). La formazione di Lorenzetti ha stretto i denti dopo un momento di difficoltà e nel finale dopo aver capitalizzato la prima palla se (24-23) ha chiuso ai vantaggi grazie al punto vincente messo a segno da capitan Giannelli 29-27.

Nel secondo set, invece, Perugia è partita meno contratta e ha provato a fare subito il vuoto + 5 (9-4). La resistenza polacca nulla ha potuto in questa fase e la formazione umbra, brava in ogni fondamentale, ha continuato a macinare punti pesanti fino al 25-18.

Dopo uno scintillante secondo set, Perugia ha continuato a giocare bene e imporre il proprio ritmo (10-4). Nella fase centrale gli umbri hanno continuato a rimanere saldamente avanti (14-7). Il finale del terzo set non ha scalfito la sicurezza di questa squadra che ha chiuso set e match 25-15. Perugia è di nuovo Campione d’Europa.

Il tabellino-

SIR SICOMA MONINI PERUGIA-ALURON CMC WARTA ZAWIERCIE 3-0 (29-27, 25-18, 25-15)

SIR SICOMA MONINI PERUGIA: Dzavoronok, Giannelli 3, Loser 5, Ben Tara 24, Colaci (L), Ishikawa, Semeniuk 8, Plotnytskyi 12, Russo 10, Gaggini (L). N.E. Argilagos, Cvanciger, Solé, Crosato. All. Lorenzetti.

ALURON CMC WARTA ZAWIERCE: Kwolek 6, Russell 8, Czerwinski, Boladz 8, Popiwczak (L), Nowosielski, Gladyr 2, Tavares Rodrigues 1, Bieniek 9, Ensing 4. N.E. Zniszczol, Markiewicz, Ogorek, Laba. All. Winiarski.

ARBITRI: Ovuka, Yovchev.

Durata set: 38′, 32′, 29′; tot: 99′

Le parole di Massimo Colaci

« Mai avrei immaginato di vivere tutto questo. Ho realizzato quasi tutti i sogni che avevo da bambino, da quando ho iniziato a giocare, e ora voglio godermi questa medaglia. Ancora una volta credo che Ben Tara meritasse il premio, ma sono emozionato e felice. Oggi mi sono divertito molto, soprattutto nel primo set: dura, difficile, ma è l’essenza di queste partite. Negli ultimi due punti è stato strano, non avevo capito cosa stesse succedendo. Il coach mi ha detto di uscire per la standing ovation, poi però mi ha detto: “Resta qui, allena tu”. L’arbitro non mi ha consentito del tutto di posizionarmi lì, ma è stato comunque bellissimo, anche se al momento non ho intenzione di allenare. È stato un viaggio fantastico: ringrazio anche lui, oltre ai miei compagni, per lo splendido percorso vissuto insieme ».

I risultati della Final Four

Sabato 16 maggio

Semifinali

PGE Projekt Warszawa vs Sir Sicoma Monini Perugia 0-3 (19-25, 20-25, 24-26)

Aluron CMC Warta Zawiercie vs Ziraat Bankkart Ankara 3-1 (25-19, 24-26, 25-19, 25-19)

Domenica 17 maggio

Finale 3°-4° posto

PGE Projekt Warszawa vs Ziraat Bankkart Ankara 2-3 (25-20, 23-25, 25-13, 23-25, 11-15)

Finale 1°-2° posto

Sir Sicoma Monini Perugia vs Aluron CMC Warta Zawiercie 3-0 (29-27, 25-18, 25-15)

All star team

Wassim Ben Tara (Miglior Opposto)

Simone Giannelli (Miglior Palleggiatore)

Massimo Colaci (Miglior Libero)

Mateusz Bieniek (Miglior Centrale)

Yuriy Gladyr (Miglior Centrale)

Oleh Plotnytskyi (Miglior schiacciatore)

Tomasz Fornal (Miglior Schiacciatore)

Angelo Lorenzetti (Miglior Allenatore)

Massimo Colaci (MVP)