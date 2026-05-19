I Block Devils tornano a casa tra cori e festa dopo il trionfo europeo

PERUGIA- E' proseguita nel pomeriggio di ieri, anche a Perugia, la festa iniziata quando è caudto l'ultimo pallone all’Inalpi Arena di Torino, ! Un bagno di folla, un tripudio di applausi, cori, bandiere e maglie bianche ha accolto il rientro dei Block Devils in città! La Sir Sicoma Monini Perugia è tornata dalla Final Four di Champions con il secondo trofeo della massima competizione continentale per Club conquistato con merito, carattere, autorità vincendo i due match, Semifinale di sabato e Finale di ieri, entrambi con un netto 3-0. Perugia continua a fare la voce grossa in Italia e nel mondo grazie ad una squadra che continua a superare se stessa, macinando record. Quest’anno il club del Presidente Gino Sirci ha di nuovo imposto il suo dominio nel panorama della pallavolo mondiale, centrando un nuovo poker ad appena due anni da quello della stagione 2023-24.

Le parole Massimo Colaci-

«È stata una stagione incredibile, ricca di emozioni, abbiamo condiviso tante cose bellissime, ma oltre le medaglie – perché da fuori si vedono quelle e si vedono i trofei, ma invece abbiamo condiviso un percorso “bello”, fatto anche di qualche difficoltà perché anche queste magari da fuori non sempre si vedono, però è stato veramente fantastico. Abbiamo chiuso con una vittoria bellissima. È stata una partita difficile all’inizio, ma per una partita di Champions League credo che sia normale. Loro sono una squadra che spingono tantissimo al servizio, noi siamo stati bravi, abbiamo tenuto, abbiamo quasi sempre fatto sideout alla prima palla e questo secondo me ha fatto un po’ la differenza. E poi nel finale di set abbiamo messo in campo quello che ci ha caratterizzato per tutto l’anno, quella tranquillità, quel sapere cosa fare, ognuno nel proprio ruolo e credo che la differenza sia stata lì.Poi probabilmente loro, quel primo set l’hanno pagato un po’ dopo, ma noi siamo stati bravi perché non gli abbiamo dato la possibilità di rientrare, siamo cresciuti un po’ in battuta, abbiamo sbagliato un po’ meno, abbiamo portato a casa tanti break e credo che la differenza sia stata un po’ questa».

Le parole di Simone Giannelli-

«Si vince tutti insieme e si perde tutti insieme: Io penso che questo sia l’epilogo di un ciclo in cui il gruppo ha lavorato tanto bene nel quotidiano, con delle difficoltà, abbiamo perso e quelle sconfitte ci hanno fatto crescere, le abbiamo sfruttate bene, siamo stati bravi insieme a tutto lo staff tecnico, sempre a lavorare, quindi sono contento di quello che abbiamo raccolto quest’anno».