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La Cev ha ufficializzato i Gironi di Champions League

Le quattro formazioni italiane Sir Sicoma Monini Perugia, Lube J.P. Mynè Civitanova, Rana Verona e Trentino Itas , hanno conosciuto le loro avversarie della prima fase del torneo
2 min
Champions LeagueSir Sicoma
La Cev ha ufficializzato i Gironi di Champions League

LUSSEMBURGO- Definiti dalla Cev i Gironi della prossima Champions League che vedrà protagoniste quattro formazioni italiane.

Champions League

Per quanto riguarda la CEV Champions League, sono stati definiti i Gironi (4th Round) della massima competizione europea per importanza, con Sir Sicoma Monini Perugia, Lube J.P. Mynè Civitanova, Rana Verona e Trentino Itas ai nastri di partenza. Di seguito le Pool (Gironi) delle formazioni italiane.

 Pool B

Sir Sicoma Monini Perugia (ITA)

Ziraat Bankkart Ankara (TUR)

Montpellier HSC VB (FRA)

Dinamo Bucuresti (ROM)

Pool D

Lube J.P. Mynè Civitanova (ITA)

PGE Project Warszawa (POL)

Greenyard Maaseik (BEL)

Trentino Itas (ITA)

Pool E

Bogdanka LUK Lublin (POL)

Rana Verona (ITA)

Tours VB (FRA)

Winner Match 3rd Round 17/18

La Cev Cup

Saranno protagoniste in CEV Cup, invece, Gas Sales Bluenergy Piacenza e Modena Volley: i biancorossi affronteranno, ai Sedicesimi di Finale, la formazione proveniente dal match 05/06 dei 32esimi di CEV Cup, ovvero una tra Orions Stars Doetinchem (NED) e UGD Stip STIP (MKD), avversari nel primo turno di Champions League, con la perdente che godrà  del sorteggio “bye”; i gialloblù partiranno dai Trentaduesimi di Finale dove sfideranno la perdente del match 01/02 della CEV Champions League, ovvero una tra Fino Kaposvar (HUN) e OK Napredak Odzak (BIH).

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