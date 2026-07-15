Definite la Pool della Champions League Femminile

LUSSEMBURGO -La strada verso l’Europa è tracciata. Oggi, mercoledì 15 luglio in Lussemburgo, si sono svolti i sorteggi per le coppe CEV della stagione 2026-27. La LVF Serie A replicherà il contingente visto la scorsa annata: Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano, Savino Del Bene Scandicci, Numia Vero Volley Milano e la wild card Igor Gorgonzola Novara giocheranno la CEV Champions League, la Reale Mutua Fenera Chieri proverà un nuovo assalto alla CEV Cup sfuggita in finale nel passato mese di aprile mentre la Megabox Ond. Savio Vallefoglia, in virtù del sesto posto nell’ultima classifica di Serie A1, avrà la possibilità di difendere il titolo conquistato in CEV Challenge Cup. I match della massima competizione europea saranno visibili su DAZN e Sky Sport, che trasmetteranno anche una selezione delle migliori partite delle altre due coppe.

Champions league

Il sorteggio, svoltosi a partire dalle 12, ha segnato il cammino della Top4 dell’ultimo campionato di Serie A. I gironi cominceranno tra il 24 e il 26 novembre, per poi proseguire a dicembre (seconda giornata tra l’1 e il 3, terza tra il 15 e il 17) e a gennaio con due turni (12-14 e 26-28) prima di chiudersi nella prima settimana di febbraio.

Subito un derby nei gironi: sia la Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano che l’Igor Gorgonzola Novara sono state infatti assegnate alla Pool B, che vedrà anche la presenza delle polacche del Developres Rzeszow e delle tedesche del Dresdner SC, già affrontate lo scorso anno nelle pool.

La Numia Vero Volley Milano ritrova la Pool C della passata stagione e anche l’ex regista Alessia Orro: sarà il Fenerbahce Istanbul la principale antagonista per il primo posto del girone. Presenti anche le francesi del Paris Saint Cloud e le ungheresi dell’Obuda Budapest.

Altro incontro amarcord nella Pool D, dove la Savino Del Bene Scandicci troverà subito l’ex Ekaterina Antropova e la sua nuova Eczacibasi Istanbul. Poi, sarà sfida alle serbe dell’Obrenovac e ad una delle qualificate dai turni preliminari.

Cev Cup

Sorteggio fortunato per la Reale Mutua Fenera Chieri ’76, che salterà i sedicesimi di finale della CEV Cup approdando direttamente agli ottavi, in programma tra il 15 dicembre e il 14 gennaio. Le collinari sono le attuali vicecampionesse della competizione, già vinta nel 2024.

Challenge Cup

Da campionessa in carica, la Megabox Ond. Savio Vallefoglia tornerà a disputare la CEV Challenge Cup dopo il bell’epilogo della finale contro il Panathinaikos in virtù del miglior posizionamento al termine dell’ultima Serie A1 tra le non già qualificate alle coppe. Le biancoverdi cominceranno la competizione dai sedicesimi di finale, in programma tra il 24 novembre e il 3 dicembre, contro la vincente del preliminare tra le norvegesi del Forde VBK e le greche dell’AEK Atene.