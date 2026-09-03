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Supercoppa di A2: il 10 ottobre si sfideranno Brescia e Pineto

Per la prima volta il trofeo si assegnerà alla vigilia del campionato. Teatro della manifestazione il PalaMaggetti di Roseto degli Abruzzi alle 20.00
2 min
Supercoppa di A2: il 10 ottobre si sfideranno Brescia e Pineto

ROSETO DEGLI ABRUZZI (TERAMO)- Sarà il PalaMaggetti di Roseto degli Abruzzi in provincia di Teramo ad ospitare il primo evento ufficiale dell'A2 Maschile. Sabato 10 ottobre alle 20.00 Abba Pineto e Consoli Sferc Brescia, si affronteranno per la conquista della Supercoppa.

La formazione abruzzese ha ottenuto il diritto di giocare questa sfida in virtù del primo posto nella Regular Season 2025/26 e nella Del Monte® Coppa Italia A2 nella scorsa stagione, mentre la Consoli Sferc Brescia ha ottenuto la qualificazione all’evento in virtù del miglior piazzamento al termine della stagione regolare.

A sfidarsi saranno Abba Pineto, vincitrice della Regular Season 2025/26 e della Del Monte® Coppa Italia A2 nella scorsa stagione, e Consoli Sferc Brescia, che ha ottenuto la qualificazione all’evento in virtù del miglior piazzamento al termine della stagione regolare.

Le due squadre tornano ad affrontarsi a distanza di circa sei mesi dalla sfida che ha deciso la Supercoppa della scorsa stagione: per la prima volta la Supercoppa, giunta quest’anno alla settima edizione, si giocherà prima dell’inizio del campionato di Serie A2.

L’evento è organizzato da Lega Pallavolo Serie A in collaborazione con la società Pineto Polisportiva e con i patrocini di Fipav Abruzzo, del Comune di Pineto e del Comune di Roseto degli Abruzzi.

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